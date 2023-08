Inspiral prolongeert met gemak 1 miljoen Prix, Adrie de Vries wint twee rennen

In het Franse Deauville heeft Inspiral (Frankel x Starscope) gemakkelijk de met 1 miljoen euro gedoteerde Prix Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques le Marois geprolongeerd. Onder superster Frankie Dettori won de vierjarige merrie een van de meest prestigieuze 1.600 meter koersen van Europa. In Hoppengarten (Duitsland) zorgde topjockey Adrie de Vries voor Nederlands succes: hij won twee rennen.

Net als vorig jaar besloten trainers John en Thady Gosden om superster Frankie Dettori de inmiddels vierjarige merrie Inspiral te laten berijden en het werd een uitermate succesvolle herhaling van zetten. Het tempo van de ren lag hoog omdat de driejarige favoriet Big Rock, die tweede werd in de Prix du Jockeyclub, vanaf start het tempo dicteerde en dat ook wel moest doen omdat het paard nog nooit over een kleinere afstand dan 1.850 meter heeft gekoerst.

Speels en perfect geregisseerd

Dettori liet in Deauville weer zien wat hij en Inspiral waard waren en wachtte rustig af om in de laatste tweehonderd meter toe te slaan. Met speels en perfect geregisseerd gemak won de combinatie met 1 ¼ lengte voor Big Rock met Light Infantry als derde aankomende.

Zichtbaar ontroerd

Dettori was zichtbaar ontroerd met zijn achtste overwinning van deze ren en toonde het luid juichende publiek in de winnaarsring zijn flying dismount (hoog van het paard afspringen). Zijn laatste, want Dettori zal niet meer in Deauville rijden in verband met zijn afscheidstournee dat eind dit jaar zal eindigen. Zijn collega jockeys en Franse jockeylegende Yves Saint Martin huldigden Dettori op het erepodium. Voor trainers John en Thady Gosden was het vierde opeenvolgende overwinning van de Prix Jacques le Marois. De winst van deze ren betekent een automatische inschrijving voor de Breeders’Cup Mile in november maar de betrokkenen gaan eerst bekijken of Inspiral nog aan Europese Group I rennen zal gaan deelnemen.

Simca Mille wint Westminster Grosser Preis

De vierjarige hengst Simca Mille (Tamayuz x Swertia) won zijn eerste Group I ren in zijn carrière en wordt klaargestoomd voor de Arc begin oktober. Twee winnaars van de Grosser Preis von Berlin (Torquator Tasso en Alpinista) hebben vervolgens de Arc gewonnen en trainer Stephane Wattel moet hebben gedacht waarom niet?

Formule 1

Voor Wattel was het zijn eerste Group I winnaar sinds dertig jaar en dat laat zien dat het niet meevalt om een paard in de Formule I klasse van paardenrennen te laten winnen. Jockey Alexis Pouchin liet Simca Mille in het midden van het veld in balans komen en met nog vier honderd meter te gaan koersten zij aan kop van het veld. De laatste tweehonderd meter ging de combinatie heel goed af en zij wonnen met ¾ lengte voor Sisfahan, de Duitse Derby winnaar van 2021, met Assistent als derde aankomende.

Nederlands succes

Twee Listed rennen van elk 25.000 euro werden door de Nederlandse topjockey Adrie de Vries te Hoppengarten (Duitsland) gewonnen. De Vries won de Hoppengartener Stutenpreis op Andromède en de Hoppegartener Steher Preis op outsider Akua’rius. En zo wonnen vandaag een Franse trainer en jockey een Group I in Duitsland, een Engelse trainer en Italiaanse jockey een Group I in Frankrijk en een Nederlandse jockey twee Listed rennen te Duitsland.

