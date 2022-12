Internationale en lokale sterren maken zich op voor Longines Hong Kong International Races

Internationale sterren bereiden zich voor op de Longines Hong Kong International Races aanstaande zondag plaatsvinden. Het zijn vier Group I rennen, waarvan er drie in de wereldwijde top 100 van Group I rennen zijn opgenomen. Maar liefst 23 internationale Engelse Volbloeden zullen het gaan opnemen tegen 26 in Hong Kong getrainde Engelse volbloeds en samen zullen zij gaan strijden om de eer, de bekers en het immense door Longines gesponsorde prijzengeld van ruim 13,5 miljoen euro.

De buitenlandse paarden, de media, het stalpersoneel, de trainers én de jockeys zijn ingevlogen om de highlight van het renseizoen in Hong Kong bij te wonen. Alles is tot in de puntjes verzorgd van het vervoer van de paarden vanaf onder meer Amsterdam tot in quarantainestallen, de trainingsschema’s, PCR-testen voor eenieder, de hotelfaciliteiten, brieven van de overheid voor de ingevlogen buitenlanders, diners en nog veel meer.

Titelverdediger Golden Sixty

Het belangrijkste zijn natuurlijk de paarden en alle ogen zijn mede gericht op Golden Sixty, Hong Kongs toppaard die in 2020 en 2021 deze ren ook won. Golden Sixty zal in de met 3,68 miljoen euro gedoteerde Longines Hong Kong Mile (1600m) gaan strijden tegen de Japanse toppers als Schnell Meister, Salios, Danon Scorpion, de Australische topper Laws Of Indices en tegen zijn Hong Kong trainingsgenoten waaronder de veelbelovende California Spangle en Waikuku.

Eén van de favorieten

Net als voor de vorige ren is een van de favorieten voor de 2,95 miljoen euro Longines Hong Kong Sprint (1200m) er een uit Hong Kong. Het paard heet Stronger en zal met onder meer zijn landgenoten Super Wealthy en Sight Succes het gaan opnemen tegen vier Japanse deelnemers Resistencia, Meikei Yell, Naran Huleg en Gendarme en tegen Lim’s Kosciuszkos uit Singapore.

Het neusje van de zalm

De beste Europese paarden komen vervolgens aan bod in de 4,17 miljoen euro Longines Hong Kong Cup (2000m) een 2,7 miljoen euro Longines Hong Kong Vase (2400m ). De Ierse trainer Aidan O’Brien heeft Order Of Australia in de Cup lopen en dat zal een pittige ren worden tegen de Japanse held Danon The Kid die zeer indrukwekkend in de trainingen liet zien waarvoor hij hier is en tegen de overige toppers uit Japan zoals Phantalassa, Jack D’Or, Geoglyph en Lei Papale. Voor Hong Kong zullen onder meer Romantic Warrior, Russian Emperor, Ka Ying Star en Savvy Nine aan de start verschijnen.

Hong Kong Vase

In de Longines Hong Kong Vase zal de strijd gaan tussen de Ierse paarden Broome en Stone Age, de Duitse deelnemer Mendocino, de Franse deelnemers Bubble Gift en Botanik, de Japanse sterren Glory Vase, die deze ren in 2019 en 2021 won, en Win Marilyn en de Hong Kong deelnemers Panfield, Butterfield en Senor Toba.

Tevreden man

CEO Winfried Engelbrecht-Bresges is een tevreden man. “De internationale rennen in Hong Kong zijn de eindejaar showcase van beste paardenrennen ter wereld en ik ben verheugd met de topkwaliteit van het grote aantal aan ingeschreven deelnemers en internationale topjockeys. Het is weer geweldig om te zien dat zulke sterke buitenlandse concurrenten hier gaan deelnemen tegen de in Hong Kong aangekochte en gefokte renpaarden. Ik, en met mij de hele rensportwereld, kijk uit naar een geweldige sportdag”.

Bron: Horses.nl