Isolate doet zijn naam eer aan in Godolphin Mile

De Godolphin Mile is gewonnen door Isolate, getraind door Doug Watson en gereden door jockey Tyler Gaffalione. De vijfjarige won met overmacht in de met 1 miljoen dollar gedoteerde race.

De tweede van de negen toprennen tijdens Dubai World Cup dag was de Godolphin Mile, een Group II ren op zand over de klassieke afstand van 1.600 meter. Van de 14 deelnemers waren er zes die in de verenigde Arabische Emiraten worden getraind en drie in Japan.

Overmacht

Voor Doug Watson die al dertig jaar in ter plaatse woont en werkt,was het de derde keer dat hij deze ren won. Met 5,5 lengten won zijn vijfjarige pupil Isolate (Mark Valeski x Tranquil Song) onder jockey Tyler Gaffalione. Het duo bleef van start tot finish voor Law Of Peace en Atletico El Culano. De overwinning zag er gemakkelijk uit en dat was het ook. De combinatie koerste vanaf de start aan kop en met nog zo’n 100 meter te gaan spoorde Gaffalione zijn paard aan. Isolate liet zijn kracht zien en strekte zich volledig uit en won met een overmacht dat iedereen vol bewondering achter liet.

Opmerkelijk voor zo’n groot paard

Trainer Doug Watson: “Ik ben blij voor Sheikh Rashid (bin Humaid al Nuaimi) en het hele team dat thuis voor mij werkt. Het is heel opmerkelijk en voor zo’n groot paard bijna ongelofelijk om zo te winnen. Temeer omdat hij niet goed start en je hem behoorlijk moet aansporen. Als hij dan eenmaal gaat, dan is het een geweldig paard om te berijden. Alle lof voor Tyler die hier geweldig werk heeft geleverd, om eruit te krijgen wat er in het paard zit, om hem op tijd te laten gaan en om in een mooi tempo te koersen. Gaffalione reageert: “In de startbox gaf het paard mij een ongelofelijk gevoel zo van ‘wij gaan dit varkentje samen wassen’. Hij start altijd langzamer dan de rest maar met zijn kracht deert dat eigenlijk niet. Ik heb er altijd van gedroomd om hier te winnen en het is speciaal om dat te hebben bereikt.”

Bron: Horses.nl