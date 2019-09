Jaarling verkocht voor 8,2 miljoen dollar

De Keeneland Sales (USA) zijn een begrip in de renpaardenwereld en vanuit alle windstreken zijn kopers, eigenaren, stoeterijhouders en trainers ingevlogen om te bieden. Keeneland is ‘s werelds grootste en meest prominente Engelse volbloedveiling die in het voor- en najaar plaatsvindt. Van 9 tot en met 22 september vinden de veilingen van de jaarlingen plaats. Recordhoogtes worden voor de jaarlingen geboden met gisteren als absolute uitschieter: Een American Pharoah-dochter die voor 8,2 miljoen dollar van eigenaar wisselde.

Mandy Pope van Whisper Hill Farm had slechts zes minuten en 10 seconden nodig om haar gereserveerde geld uit te geven voor een jaarling die zij op het oog had. Dat was veilingnummer 498, een merrie jaarling van American Pharoah x Leslie’s Lady. Pope had in Coolmore en Godolphin geduchte tegenbieders maar hield voet bij stuk en weigerde in te binden. De uiteindelijke prijs van 8,2 miljoen dollar was het dubbele van wat Pope eigenlijk wilde uitgeven maar het deerde haar niet. “Zij was de enige jaarling die ik echt wilde. Ik zit nu in de laatste fase van mijn leven en die benut ik volop. De combinatie van stamboom en het potentieel van deze merrie was te verleidelijk om te stoppen met bieden. Haar stamboom is beter dan sommige van mijn andere fokmerries. Wij gaan de jaarling zelf beleren en trainen in mijn nieuwe trainingscentrum in Florida.” Dat Pope oog heeft voor goede paarden heeft zij bewezen met de aankoop van merries zoals Havre de Grace, Songbird en Groupie Doll.

😮 WOW 😮 Whisper Hill Farm’s Mandy Pope goes to $8.2 MILLION USD to secure a filly by American Pharoah out of Leslie’s Lady @keenelandsales. That makes her a half-sister to Beholder, Into Mischief and Mendelssohn… pic.twitter.com/b5FXYAhTow — World Horse Racing (@WHR) 11 september 2019

Beste familie

De 8,2 miljoen-merrie komt uit een van de sterkste en meest actieve race- en fokfamilies in de branche: Clarkland Farm. Ze is het 13e veulen van de 23-jarige Tricky Creek-merrie Leslie’s Lady, die in 2016 tot fokmerrie van het jaar werd uitgeroepen. Clarkland Farm kocht de merrie voor 100.000 dollar tijdens de 2006 Keeneland November Breeding Stock Sale, het jaar nadat zij Into Mischief op de wereld zette. Into Mischief won vervolgens de CashCall Futurity (G1) voordat hij hij de fokkerij inging. Hij is nu een van de meest gevraagde hengsten in Noord-Amerika. Hij heeft 57 stakes winnaars en drie kampioenen geproduceerd en zijn nageslacht is in totaal ruim 55 miljoen dollar waard. Leslie’s Lady kwam eind 2012 weer in de schijnwerpers te staan dankzij haar dochter Beholder. De 11-voudige Group I winnaar en viervoudige kampioen verdiende meer dan 6 miljoen dollar in haar rencarrière en is nu een fokmerrie. Hip 498 heeft nu al een enorme waarde zelfs indien zij nooit aan races zal deelnemen omdat zij het laatste veulen van Leslie’s Lady is dat op een veiling te koop zal zijn. De recentste en bekendste nakomeling van Leslie’s Lady’s is Mendelssohn die in 2018 de UAE Derby te Dubai met 18,5 lengte voor de rest van het veld en won en in 2016 voor 3 miljoen dollar door Coolmore tijdens de Keeneland Sales werd gekocht. Mendelssohn staat thans in de fokkerij en zijn dekgeld bedraagt 35.000 dollar.

Nog eentje voor 4,1 miljoen

Ook Coolmore en Godolphin doen goede zaken tijdens de Keeneland Sales. Godolphin kocht een jaarling-hengst van Curlin x Bounding voor 4,1 miljoen dollar en schafte tijdens de eerste twee dagen van de Keeneland Sales zes jaarlingen voor ruim 13 miljoen dollar aan. Nog een stel stel jaarlingen ging voor meer dan een miljoen over de toonbank, via onderstaande link alle prijzen.

$4.1M USD will buy you a Curlin colt out of G1-winning sprinter Bounding @keenelandsales 🤑 pic.twitter.com/uDh3kuNNjc — World Horse Racing (@WHR) 10 september 2019



Bron: Horses.nl