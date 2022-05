James Doyle racet naar winst in Qipco 2000 én 1000 Guineas Newmarket

Zaterdag en zondag vonden de klassiekers in Engeland voor driejarige hengsten, de Qipco 2000 Guineas, en voor de driejarige merries, de Qipco 1000 Guineas, over 1.600 meter op de renbaan van Newmarket plaats. In beide races werd het winnende paard gereden door James Doyle.

Jockey James Doyle kon zijn geluk niet op toen hij zaterdag voor Godolphin op Coroebus (Dubawi x First Victory) en vóór stalgenoot en favoriet Native Trail onder William Buick, de Qipco 2000 Guineas won. In tranen vierde James de eerste overwinning van de 2000 Guineas voor Godolphin ooit en zei dat hij vereerd was met het vertrouwen dat eigenaar Sheihk Mohammed en trainer Charlie Appleby in hem hadden gesteld.

‘Op de rem’

Doyle: “Ik koerste in de achterhoede van het veld en moest Coroebus een aantal keren op de rem zetten, voordat ik hem los kon laten. Ik dacht dat stalgenoot Native Trail het te kloppen paard was. Op de finishlijn won ik met ¾ lengte voor Native Trail en mijn goede vriend William Buick feliciteerde mij met mijn overwinning. Mijn moeder is vanuit Dubai eerst naar mijn zus Sophie (die ook jockey is) voor haar baby shower naar de USA gevlogen en vandaaruit naar hier omdat zij bij mij wilde zijn. Het is zo fijn dat zij hier is. Haar vertrouwen en ondersteuning is onmisbaar voor ons.” Voor Godolphin, die eerste en tweede werden, kon de dag evenmin stuk. Hoewel Nashwan voor wijlen Sheikh Hamdan Al Maktoum (de broer van Sheikh Mohammed), in 1989 voor het eerst voor de Maktoum familie de 2000 Guineas won, was het voor Sheikh Mohammed’s eigen renstal Godolphin de eerste ooit. Het plan om Coroebus in de St James’s Palace Stakes tijdens Royal Ascot te laten starten is in de maak.

Cachet levert James Doyle ook de 1000 Guineas op

Met dertien merries in de koers was Tenebrism van trainer Aidan O’Brien de torenhoge favoriet in de merrieren 1000 Guineas op zondag. Maar met driejarigen kan een favorietenstatus heel anders uitpakken en Tenebrism werd uiteindelijk achtste. Het was Cachet (Aclaim x Poyle Sophie) die in het bezit van Highclere Thoroughbred Racing, een syndicaat waarbij men een aandeel in een renpaard kan kopen, deze klassieker voor haar aandeelhouders met James Doyle aan boord won.

Andere strategie

Anders dan gisteren koerste Doyle nu in de voorhoede van het veld en leidde de rest van het veld om in de laatste vierhonderd meters te versnellen. Net als gisteren was Doyle na afloop van de ren weer flink ontroerd. Begrijpelijk want twee klassieke Group I overwinningen in twee dagen tijd is niet veel jockeys gegeven. Ryan Moore was degene dit huzarenstukje voor het laatst in 2015 neerzette. Cachet won met een halslengte voor outsider Prosperous Voyage met als derde aankomende Tuesday onder Frankie Dettori. Plannen om Cachet in de Coronation Stakes tijdens de Royal Ascot Meeting te laten starten worden al gesmeed maar zullen eerst nog met de trainer en met de eigenaren besproken worden.

