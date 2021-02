Japan wint weer de Saudi Derby

De met $ 1,5 miljoen gedoteerde Al Rajhi Bank Saudi Derby is een ren over 1.600 meter op zand voor driejarigen. De Derby werd gewonnen door de Japanse hengst Pink Kamehameha (Leontes x Tabatha Tosho). De driejarige, bereden door jockey Keito Tosaki, zorgde ervoor dat zowel Japan als trainer Hideyuki Mori de overwinning weer binnenhaalden.

Vorig jaar won de door Mori getrainde Full Flat deze ren. Favoriet Soft Whisper onder de Amerikaanse topjockey Mike Smith dicteerde de ren. Jockey Tosaki hield Smith echter nauwlettend in de gaten en zorgde ervoor dat Smith met Soft Whisper geen moment te ver weg koersten.

Eerste rit

In het rechte stuk naar de finish sloeg Tosaki toe. De combinatie won met ¾ lengte voor Cowan die de derde aankomende New Treasure, door John Gosden getraind en door Frankie Dettorie bereden, naar de derde plaats verwees. Jockey Keita Tosaki: “Het was mijn eerste rit op Pink Kamehameha en de hengst zette een fantastische ren neer. Wij vertrokken goed uit de startbox en hij bleef de hele ren goed op mijn commando’s reageren.”

Trainer Hideyuki Mori vulde die bevindingen aan en zei: “Alles ging perfect vandaag. Hij toonde een zeer goede reactie op de jockey. Hij rende voor het eerst op zand, maar de door de regen nat geworden baanoppervlakte deerde hem niet.”

Een-tweetje voor Japan in de Saudi Arabian Airlines Riyadh Dirt Sprint

De met $ 1,4 miljoen gedoteerde sprintkoers Saudi Arabian Airlines Riyadh Dirt Sprint over 1.200 meter op zand kende veertien deelnemers en een goede startboxloting voor deze ren kan het verschil maken voor een overwinning. Dat was althans de mening van jockey Take van Matera Sky, die vorig jaar tweede werd en de buitenste startbox lootte.

Vandaag vertrok Matera Sky onder jockey Keita Tosaki uit startbox nr. 1 en de winnaar van deze ren, de zesjarige Copano Kicking in de kundige handen van William Buick uit startbox 12. Het kan dus verkeren en trainer Akira Murayama van Copano Kicking zei afgelopen donderdag dat voor hem de loting vanuit de buitenste startboxen prima was want dan konden het paard en de jockey de concurrenten vandaar uit bekijken en de jockey zou dan kunnen inschatten wat hij zou moeten doen met de manier waarop de ren wordt verreden.

Copano Kicking en William Buick bevonden zich bij het uitkomen van de laatste rechte lijn nog in de achterhoede van het deelnemersveld en hadden met nog 200 meter te gaan heel wat werk te verzetten. De combinatie vond echter de nodige versnellingen om met ¼ lengte te winnen. De zesjarige ruin is een meervoudige winnaar in Japan en Buick werd voor deze rit geboekt nadat hij voor eigenaar Sachiaki Kobayashi een andere winnaar in Japan had gereden.

Murayama: “Copano Kicking heeft hier rustig aan getraind, omdat hij alles deed wat hij nodig had voordat we hem hier naar toe brachten. Hij heeft in de trainingen zijn goede conditie behouden. Het is een zeer temperamentvol en getalenteerd paard, maar hij is niet gemakkelijk te trainen. Mijn enige zorg was om hem te laten ontspannen en hem voor vandaag niet overmatig te prikkelen. Het is voor het eerst dat ik in het buitenland koers en voor mij was Matera Sky, een heel snel paard, de gevaarlijkste concurrent. Ik belde de eigenaar net voor de prijsuitreiking, hij was erg blij, hij sprak met William en vroeg hem om weer op zijn paarden in Japan te rijden. Het paard gaat nu naar Dubai en kan hopelijk op 27 maart aanstaande starten in de Golden Shaheen. Ik dacht dat het een zware race zou worden en ik ben blij dat we de winnaar van vorig jaar hebben verslagen. William Buick heeft hem een perfecte rit gegeven en zal voor de eigenaar van Copano Kicking weer uitgenodigd worden om in Japan rennen voor hem te rijden.”

Bron: Horses.nl