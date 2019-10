Jockey Charles-Pierre Boudot wint drie groep II rennen op rij

De zaterdag voor de Arc voelt men de spanning alom: gaat Enable vandaag, 6 oktober, geschiedenis schrijven door voor de derde opvolgende de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe te winnen? Ondanks die spanning stonden gisteren negen mooie koersen, waaronder drie Group I en drie Group II rennen op het programma en viel er ruim 1,4 miljoen euro te verdelen.

De Group II ren over 1950 meter, de Qatar Prix Dollar, werd gewonnen door favoriet Skaletti (Kendargent x Skallet) onder jockey Pierre-Charles Boudot. Hoewel alle ogen gericht waren op Godolphins deelnemer Line Of Duty (die als tweejarige de Breeder’s Cup Juvenile Turf won) kwam het paard op de met 3.8 als soepel gekwalificeerde baan niet goed uit de voeten. Na de start nam Mountain Angel onder Olivier Peslier de leiding en gaf die tot een halve meter voor de finish niet meer af toen Skaletti langs hem zeilde. Skaletti won vijf van zijn overige zes rennen en geldt dus als een paard om in de gaten te houden. Skaletti won voor Mountain Angel en de derde aankomende Line of Duty.

Qatar Prix Daniel Wildestein

Deze Group II ren over 1600 meter kende slechts vijf deelnemers, maar de verwachting was dat zij een sterke race zouden gingen neerzetten. Dat gebeurde ook. Impulsif van Godolphin had al bewezen dat hij zijn overstap van de zandbaanraces naar de grasbaan goed had doorstaan en nam na de start de leiding. Deelnemers Olmedo en Shaman konden zich aan elkaar meten want hun prestaties zijn nagenoeg gelijk aan elkaar en The Revenant die van een zwaar baanoppervlakte als dat van vandaag houdt, liet dat wederom zien. Wederom onder jockey Pierre-Charles Boudot vloog de combinatie de laatste tweehonderd meter koers naar voren en liet de rest van het veld ruim twee lengten achter zich toen zij de finishlijn passeerden. The Revenant won voor Olmedo en derde aankomende Impulsif.

Qatar Prix de Chaudenay

Met 10 paarden die aan deze Groupe II ren deelnamen was dit de drukst bezette race van zaterdag. De ren is voor driejarigen over 3000 meter en van de tien deelnemers waren Nayef Road, Technician en Dashing Willoughby al in de St. Leger gestart. Daarmee hadden ze bewezen de afstand aan te kunnen. Na de start nam Moonlight Spirit de leiding en gaf die niet af tot zo’n honderd meter voor de finish. Toen kwam Technician, met alwéér Charles Boudot die bijzonder knap reed, die de overwinning pakte voor Moonlight Spirit en Iskanderhon.

Bron Horses.nl