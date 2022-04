Jockey Nash Rawiller blijft de gemoederen bezig houden

De 47-jarige Australische kampioensjockey Nash Rawiller deed afgelopen week weer van zich spreken en dat was niet in positieve zin. Rawiller kreeg binnen twee weken tijd twee keer een schorsing aan zijn broek en is tot 13 mei in ieder geval uitgereden.

Rawiller werd in 2018 al door de Hong Kong Jockey Club schuldig bevonden aan fraude met weddenschappen die hem aldaar een schorsing van 15 maanden en een enkele reis Australië opleverde en werd sindsdien in Australië meerdere keren voor onder meer roekeloos rijgedrag en overmatig gebruik van zijn zweep bestraft.

Twee schorsingen in nog geen twee weken tijd



De afgelopen week en eergisteren behaalde Rawiller weer het nieuws en kreeg een schorsing tot 13 mei a.s. aan zijn broek. Het begon vorige week met de overwinning van Rawiller op Think It Over in de Queen Elisabeth Stakes. De baanrechters van Racing New South Wales stelden vast dat Rawiller maar liefst 20 keer zijn zweep gebruikte om deze ren op Think It Over te winnen en Rawiller kreeg zowel een boete van 40.000 dollar als een schorsing tot 1 mei a.s. Eergisteren kwam daar nog een schorsing bovenop toen Rawiller, voor sommigen briljant en voor anderen schokkend, in de Group 3 Hall Mark Stakes in Royal Randwick op Kementari langs de reling schoot en daarbij zowel de reling als de achterhand van Big Parade, het paard naast zich, raakte. De baanrechters veroordeelden Rawiller tot roekeloos rijgedrag en schorsten hem wederom. Het resultaat van beide schorsingen is, naast voormelde boete, dat Rawiller weer op 13 mei a.s. in het zadel mag klimmen om te koersen.

Bron: Horses.nl