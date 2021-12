Jockey Rachael Blackmore wint prestigieuze BBC World Sport Star of the Year Award

De 32-jarige Ierse jockey Rachael Blackmore kijkt terug op een geweldig 2021 met haar paard Minella Times. Haar overwinning in de Grand National eerder dit jaar heeft haar naam in de geschiedenisboeken geplaatst, als eerste vrouwelijke winnaar in de 182-jarige geschiedenis van de Grand National. En nu mocht ze ook nog de prestigieuze BBC World Sport Star of the Year Award in ontvangst nemen.

De BBC World Sport Star of the Year Award is een publieksprijs waarbij het publiek bepaalt wie de winnaar wordt. Het publiek kon de afgelopen weken hun stem uitbrengen en gaf de voorkeur aan de Ierse jockey. Niet alleen haar overwinning in de Grand National bezorgde haar deze award. Ook haar prestaties tijdens Cheltenham Festival, waar zij naast winnaar van 6 races tevens gekroond werd tot Champion Hurdle, beste jockey, bezorgde haar veel media-aandacht.

Max Verstappen

Ze versloeg enkele grote namen uit de sportwereld zoals de nieuwe Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen en de Jamaicaanse sprinter Elaine Thompson-Herah, die goud won op 100 en 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio in de zomer.

“Het is een ongelooflijke eer. Het is een overweldigende lijst om zelfs tussen te staan, laat staan om als winnaar gekozen te worden. Als je terugkijkt naar de namen van sporters die deze award in het verleden hebben gewonnen, kan ik niet bevatten dat ik er nu tussen sta. Ik vind het een enorme eer dat mijn naam tussen die van Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt en Tiger Woods staat. Het is een ongelooflijk jaar geweest voor sport en voor vrouwen in de sport”, aldus Rachael Blackmore.

2022

Vooruitkijkend naar wat 2022 in petto zou kunnen hebben, zegt Blackmore: “Ik ga niet aan het begin van het seizoen mezelf grote doelen stellen. Natuurlijk wil ik graag mijn prestaties van afgelopen jaar verbeteren, maar ik bekijk het van dag tot dag en doe gewoon ontzettend hard mijn best.”

Bron: BBC