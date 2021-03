Video: Jockey stuurt paard zonder teugels als winnaar over streep

Een overwinning kwam vorige week op naam van jockey James Bowen. Of eigenlijk meer nog op naam van zijn paard Mot A Fot. Op de renbaan van Chepstow brak de rechter teugel kort na de start van de race. Maar de nakomeling van Martaline kwam toch met zes lengtes voorsprong als eerste over de finish.

De vijfjarige Mot A Fot won de twee mijl lange Pertemps MPS Maiden Open National Hunt Flat Race.

‘Blij dat er geen hindernissen waren’

“De teugel brak in de eerste bocht, daarna had ik de hele weg maar één teugel,” aldus de 18-jarige James Bowen. “Dat is me nog nooit overkomen en dat wil ik ook nooit meer meemaken. Ik ben blij dat er geen hindernissen waren. Het is een heel eerlijk paard.”

Bron: Horses.nl/Horse and Hound/YouTube