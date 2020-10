Johny Get Angry wint de AAMI Derby

Gisteren werd het Melbourne Cup Carnival officieel geopend. Het is het grootste paardenrace festival van Australië. Op een verlaten renbaan van Flemington waar enkel trainers, jockeys en officials aanwezig mochten zijn vonden vier Group I races plaats met als hoogtepunt de AAMI Victoria Derby met een prijzenpot van $ 2 miljoen.

De meest prestigieuze race voor driejarigen wereldwijd is de Derby en gisteren vond de krachtmeting daarvan in Australië plaats. De driejarigen koersten over 2500 meter en de winnaar van deze ren wordt steevast al een belofte voor zijn of haar toekomst in de fokkerij en voor de veilingen van diens nazaten gezien, maar net als vorig jaar won een ruin de koers.De $2,000,000 AAMI Victoria Derby gewonnen door Johny Get Angry.

Sprookje

De overwinning van dit jaar was een hele bijzondere: Denis Pagan, de 73-jarige voetbalcoach in de Premier League heeft pas sinds juli dit jaar zijn trainerslicentie voor renpaarden en jockey Lachlan King heeft nog de status van leerlingjockey. Johnny Get Angry (Tavistock x Luminova) werd door Pagan voor $ 50.000,– gekocht en staat in training in zijn kleine maar fijne renstal te Flemington. Pagan heeft in zijn korte trainerscarrière 12 starters gehad en huilde tranen met tuiten na het winnen van de Derby “ik heb nauwelijks een winnaar getraind en ik heb een Group 1 binnengehaald. Je droomt ervan en dat is alles waar ik de afgelopen twee maanden aan heb gedacht. Ik wilde Johny Get Angry in de Derby laten en hij heeft gewonnen. Het begint nu net te bezinken, ik kan het niet geloven “

Scherp blijven

Johnny Get Angry droeg voor het eerst oogkleppen en vestigde zich in de koers als zesde van het 14-koppige deelnemersveld. Jockey Lachlan King bleef scherp en liet zich niet van de wijs brengen toen halverwege de ren het tempo drastisch zakte. In de laatste rechte lijn versnelde de combinatie en zij kwamen met nog 300 meter te gaan aan kop om met een lengte te winnen voor Hit The Shot met daar achter de de derde aankomende Young Werther.

Kennedy Cantala voor tweejarige Yulong Prince

Aan de met $ 1,5 miljoen gesponsorde race over de klassieke afstand van 1609 meter vertrokken 16 deelnemers en de zesjarige Yulong Prince (Gimmethegreenlight x Congestion Charge) haalde voor diens eigenaar Yuesheng Zhang zijn eerste Group I overwinning binnen. Zhang is in Mongolië opgegroeid en heeft in zijn provincie aldaar de rensport ontwikkeld. Hij heeft ook enorm in de Australische rensport geïnvesteerd en zal een leidende rol gaan spelen in de Australische fok- en rensport industrie. Getraind door Chris Waller, die eerder al de Group I Coolmore Stud Stakes met de driejarige merrie September Run won, hield Yulong Prince nipt de aanval van Cascadian en de derde aankomende Rock van zich af.

Meneer Zhang

Jockey Damian Lane: “meneer Zhang investeert zoveel in de rensport en verdient dit geweldige resultaat. Yulong Prince had tempo nodig en ik kwam vrij vroeg naar voren omdat ik achter mij de stem van Damien Oliver die op Cascadian zat horen. Normaal gesproken, als je Damian’s stem hoort, krijgt hij je te pakken, maar Yulong Prince heeft goed gevochten en gewonnen!”

Yulong Prince staat ingeschreven voor de Hong Kong Mile tijdens de Longines HKIR rennen te Hong Kong op 13 december a.s.

Bron: Horses.nl