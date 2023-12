Junko wint de Longines Hong Kong Vase 2023

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor 3-jarigen en oudere paarden, met dit jaar een prijzengeld van ruim € 2,85 miljoen, werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) als internationale ren toegevoegd aan haar decemberprogramma. In 2000 werd deze ren opgewaardeerd naar een Group I ren die op de 40ste plaats in de top 100 Group I rennen ter wereld staat. Van de 28 edities van deze ren, inclusief vandaag, zijn er 23 door buitenlandse deelnemers gewonnen.

Naar Europese maatstaven is de renbaan van Sha Tin vrij snel. Deelnemers als Shahryar, Russian Emporor en West Wind Blows werden vanwege blessures geschrapt waardoor er 8 paarden van start vertrokken. De grootste aandacht ging uit naar de Ierse deelnemer Warm Heart, van Aidan O’Brien uit Ierland, en Junko (Intello x Lady Zuzu) van Andre Fabre uit Frankrijk. Deze ren vereist een goede stayer die normaliter vooral voorin en niet in de achterhoede moet blijven koersen.

Junko mistte de start

Vandaag werd echter het tegendeel bewezen, want de uiteindelijke winnaar Junko mistte aanvankelijk de start. Daardoor diende hij noodgedwongen achteraan te blijven koersen en ook nog eens vijf dik de laatste bocht naar de finish te nemen. Ook Senor Toba, die normaal het tempo dicteert, mistte de start waardoor Zac Purton op Zeffiro de kop nam. Hij bepaalde het tempo, die hij vrij laag hield. Het zag er naar uit dat de strijd zou gaan tussen Zeffiro en Warm Heart. Jockey Maxime Guyon op de vierjarige ruin Junko liet zich echter niet gek maken omdat hij weet wat het paard in zijn mars heeft. Guyon zei dat het de vraag was of Junko de hardere ondergrond goed aan zou kunnen, omdat het paard het liefst op zachte ondergrond koerst. Junko, die er fantastisch uitzag en als ‘best turned out horse’ gekroond werd maakte al dat gespeculeer niets uit. Hij kwam met grote galopsprongen dichterbij en zeilde uiteindelijk als eerste over de finish. Junko won voor Zeffiro, die werd gevolgd door Warm Heart.

Mooi verjaardagscadeau

Voor de Franse trainer Andre Fabre, die gisteren jarig was, een mooi verjaardagscadeau. Junko, de winnaar van de Grosser Preis von Bayern, had al het voorbereidende snelwerk al in Frankrijk gedaan voordat hij naar Hong Kong vloog. Richard Lambert, de stalvertegenwoordiger van Andre Fabre, zei dat het vrij koud was toen zij Chantilly verlieten, terwijl het hier in Hong Kong vrij warm is voor de tijd van het jaar. “Junko wordt volwassen en de reis van begin dit jaar naar Dubai heeft het paard goed gedaan.”

Bron: Yolande Tilmans