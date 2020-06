Kameko verslaat topfavoriet in de Quipco 2000 Guineas

Niet topfavoriet Pinatubo, maar Kameko won vandaag de Quipco 2000 Guineas op de renbaan van Newmarket. De driejarige hengst van Sheikh Fahad werd gereden door Oisin Murphy en staat in training bij Andrew Balding. Pinatubo moest genoegen nemen met de derde plaats.

Pinatubo (Shamardal x Lava Flow), de driejarige hengst van Godolphin, gold als absolute topfavoriet van de 15 deelnemers aan de Quipco 2000 Guineas. Pinatubo, die als tweejarige zes overwinningen uit zes starts behaalde, werd vorig jaar door ingewijden in de rensport ook wel ‘de beste tweejarige sinds Frankel’ genoemd. De snelheid die Pinatubo in zes koersen liet zien kwam er vandaag net niet aan te pas.

Kameko verrast

Het was de Amerikaans gefokte driejarige hengst Kameko (Kitten’s Joy x Sweeter Still) die deze Group I klassieker op zijn naam schreef. Het paard staat in Engeland bij Andrew Balding in training en is eigendom van Qatar Racing Limited, de renstal van Sheikh Fahad.

‘Genot om te rijden’

Kameko verzilverde als tweejarige uit zijn vier starts twee overwinningen. De hengst won op 1 november 2019 de Vertem Futurity Throphy Stakes en na die koers duurde het 218 dagen voordat iedereen hem vandaag weer in actie kon zien. Kameko werd bereden door de 24-jarige kampioensjockey Oisin Murphy en voor Murphy, die al veel internationale Group I rennen heeft gewonnen, was het zijn eerste in Engeland. Murphy: “Kameko ziet er fantastisch uit en afgelopen winter is het paard zich verder gaan ontwikkelen. Hij is vrij relaxed en ik vind het een genot om op hem te rijden.”

Commotie om Kenzai Warrior

Bij de start was er commotie omdat Kenzai Warrior zijn jockey Jason Watson bijna uit het zadel wipte. Alle favorieten settelden zich desondanks vrij snel en Murphy werd gedwongen om te wachten. In de laatste tweehonderd meter stuurde Murphy zijn paard van rechts naar links over de renbaan en dat leidde ertoe dat de combinatie ongehinderd richting finish kon stormen. Kameko versloeg Wichita met een neklengte, één lengte daarachter kwam Pinatubo binnen.

Naar Epsom

Trainer Andrew Balding, broer van de bekende Engelse tv-rensportverslaggeefster Claire Balding: “Hhet is een Guineas, een klassieker, en een enorme prestatie voor het hele team. Ik ben blij met het vertrouwen van de eigenaar en met het talent van Murphy. Zoals het een Guineaswinnaar betaamt is Kameko gepromoveerd tot Derby kandidaat en ik wil graag op 4 juli naar Epsom gaan om hem in de Derby te laten starten.”

Bron: Horses.nl