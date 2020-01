Karin van den Bos geschorst als trainster, renpaard gediskwalificeerd

De Nederlandse trainster Karin van den Bos is door de Franse rensportautoriteiten voor de duur van een jaar als trainster geschorst. Van de Arabische volbloed Akoya, winnaar van de Group I ren de Prix Dragon te Longchamp in september j.l. en in training bij Van den Bos, werd na de koers een dopingmonster genomen. Van dat monster werd voor het eerst door het Franse laboratorium van paardenrennen de aanwezigheid van Myo-Inositol Trispyrophosphate (ITPP) in een renpaard geconstateerd.

Ondanks het feit dat voor het synthetische middel geen handelsvergunning als geneesmiddel is vereist en zich noch in de ontwikkelingsfase in de medische wereld bevindt, staat wel al sinds 2015 vast dat het middel een zogenoemd erytropoëse-stimulerend middel is. Dat betekent dat het middel het aantal rode bloedcellen vermeerderd en tot verhoogde zuurstofopname in het weefsel van, in dit geval, het paard leidt. Gelet hierop staat het middel/stof ITPP op de lijst van verboden middelen van de Code des Course au Galop. De commissarissen van France galop hebben daarom Akoya gediskwalificeerd en uit de koersuitslag verwijderd, bepaald dat het paard de eerste twee jaar niet in Frankrijk mag koersen en Karin Van Den Bos voor een periode van een jaar als trainster geschorst. Of Van de Bos in beroep gaat tegen deze sancties is (nog) niet bekend.

Bron: France Galop