Karis Teetan wint het Longines International Jockey Championship

Karis Teetan heeft woensdagavond op de renbaan van Happy Valley bewezen dat hij tot de topjockeys ter wereld behoort. In het door Longines met 800.000 dollar gesponsorde internationale jockeykampioenschap, nam Teetan het op tegen de speciaal voor het kampioenschap en de races van zondag a.s. ingevlogen absolute wereldtoppers zoals Frankie Dettori, Ryan Moore, Oisin Murphy en Silvestre de Sousa.

Het winnen van de titel is niet alleen vanwege de eeuwige roem, maar ook voor hun toekomst felbegeerd onder de internationale jockeys. Eigenaren en trainers houden de internationale lijst van de prestaties van de jockeys in de gaten en kunnen hebben de keuze om de internationale toppers voor hun paarden te boeken. Het winnen van dit kampioenschap opent dus de deur voor ritten in de toekomst.

Winst van ruim vijf miljoen dollar

De 29-jarige Teetan is geboren en getogen in Mauritius en volgde er als veertienjarige de opleiding aan de Zuid-Afrikaanse Jockey Academy. In 2008 won hij als leerling-jockey de kampioenstitel en in 2009 studeerde hij met 147 overwinningen af. In 2013 vertrok Teetan naar Hong Kong en vervolgde daar zijn status als professionele jockey. Vorig jaar won Teetan de Longines Hong Kong Sprint op Mr. Stunning en schreef deze Group I koers op zijn naam. Tot nu toe verdiende Teetan voor zijn eigenaren ruim $ 5.333.790,00.

Puntensysteem

Het Longines Internationale Jockeykampioenschap bestaat uit vier races op de renbaan van Happy Valley te Hong Kong en werkt met een puntensysteem voor de eerste vier aankomende in die races. Teetan won – net als Ryan Moore – één van die vier races race en haalde de titel binnen door in de laatste van de vier races als derde te finishen met High Rev, waardoor hij in het puntenklassement vier punten voorsprong hield op Ryan Moore en de titel bemachtigde.

Met hart en ziel

Dr. Anthony Chow, president van de Hong Kong Jockey Club reikte een check van 500.000 dollar en de felbegeerde zilveren zweep aan een stralende Teetan uit. Hij vertelt: “Ik heel erg blij en vereerd dat ik aan iedereen in de rensport, waaronder de elf topjockeys die vanuit alle werelddelen zijn ingevlogen, heb kunnen bewijzen wat ik waard ben. De competitie in Hong Kong ligt erg hoog en ik oefen mijn beroep met hart en ziel uit. Het is hard werken, maar als je in een ren als eerste over de finishlijn gaat heb je een onbeschrijfelijk gevoel van trots. We rijden hier elke week in meerdere rennen, volgen via de tv onze collega’s Dettori en Moore en pikken altijd iets van hun ervaring op, net als de jonge leerling-jockeys van ons oppikken”

Volgende ritten

Karis Teetan zal zondag in de vier Group I races van de Longines Hong Kong International Races rijden. Met favoriet Hot King Prawn in de Longines Hong Kong Sprint en Ka Ying Star in de Longines Hong Kong Mile heeft Teetan de meeste kans op een overwinning.

Bron: Horses.nl