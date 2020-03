Kentucky Derby door coronavirus voor het eerst in 75 jaar niet in mei

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, vindt de Kentucky Derby niet plaats op de eerste zaterdag in mei. Het evenement is afgelast in verband met de uitbraak van het coronavirus. Tonya Abeln, een woordvoerder van Churchil Downs, heeft aangekondigd dat de race hoogstwaarschijnlijk wordt verplaatst naar 5 september.

De afgelasting kwam toen gouverneur Andy Beshear opdracht gaf scholen en restaurants in gebieden waar ten minste één persoon door het virus is omgekomen, te sluiten. Beshear drong er op aan bijeenkomsten te sluiten. De Kentucky Derby trekt regelmatig meer dan 150.000 toeschouwers. De laatste keer dat de Kentucky Derby niet in mei werd verreden, was in 1945. In dat jaar was er in mei een verbod op paardenraces.

Renbanen door het hele land zijn gesloten voor publiek, maar op de meeste locaties worden de races nog wel verreden en vinden er nog steeds weddenschappen plaats.

