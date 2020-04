Kentucky Derby gaat online: Secretariat tegen American Pharaoh en War Admiral

Ook de Kentucky Derby, die normaalgesproken op de eerste zaterdag van mei plaatsvindt, is dit jaar gesneuveld door het coronavirus. Als alternatief vindt er op 2 mei een online race plaats, waarin grote legendes uit het Amerikaanse ren-verleden tegen elkaar zullen strijden. De organisatie hoopt op 5 september, in de VS is dat de feestdag Labor Day, alsnog een 'echte' Kentucky Derby te houden.

In de online Kentucky Derby worden alle paarden gesimuleerd door de computer, op basis van bekende data over hun snelheid, prestaties en handicaps. Dat alles wordt in computeralgorithmen verzameld en daarmee wordt een race gegenereerd. Eerder deze maand gebeurde dat ook al in Engeland, waar de Grand National, een beroemde steeple chase gesimuleerd werd.

Titanenstrijd

Omdat de computer de paarden genereert, kan zo’n online ren dus plaatsvinden tussen allerlei beroemde winnaars uit het verleden. Paarden die in werkelijkheid nooit tegen elkaar gelopen hebben. In de online Kentucky Derby van 2020 is gekozen voor dertien voormalig Triple Crown-winaars. Dat zijn onder meer Secretariat, American Pharaoh en War Admiral. Ook Whirlaway, Gallant Fox en Sir Barton doen mee.

Het geheel wordt aangekleed met andere online activiteiten voor het publiek, zoals een virtuele rondleiding door het Kentucky Derby museum.

