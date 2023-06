Kentucky Derby-renbaan Churchill Downs voorlopig gesloten wegens overlijden 12 paarden

De afgelopen vijf (!) weken vonden twaalf renpaarden hun einde op de renbaan Churchill Downs in Kentucky. Om die reden is de renbaan, waar onder andere de Kentucky Derby wordt gehouden, voorlopig gesloten.

Federale en lokale autoriteiten doen onderzoek naar de twaalf paarden die de afgelopen vijf weken op de renbaan overleden. Tot dusver is de oorzaak van het overlijden van de paarden nog niet vast komen te staan en is er nog geen patroon in te ontdekken. De overleden paarden worden geobduceerd in de hoop een oorzaak te vinden.

Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek worden eventuele verbeteringen om de veiligheid van de paarden te garanderen doorgevoerd op Churchill Downs.

Andere locatie

Het sluiten van de renbaan gebeurde onder andere op advies van de Horseracing Integrity en Safety Authority. De geplande races worden alsnog georganiseerd, maar op andere renbanen in Kentucky van dezelfde uitbater als die van Churchill Downs.

Bron: NYTimes