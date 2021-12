Kentucky Derby winnaar Medina Spirit overlijdt na trainingssessie op Santa Anita

Medina Spirit, de winnaar van de Kentucky Derby van afgelopen mei, is in elkaar gezakt en overleden na een training in Santa Anita Park. Jeff Blea, de medisch directeur van de California Horse Racing Board Equine, liet na het bekijken van de video weten dat het eruit ziet als een klassiek geval van een hartaanval.

Medina Spirit had afgelopen mei van begin tot eind de leiding onder jockey John Velasquez en schreef daarmee de Kentucky Derby, de bekendste Derby ter wereld voor driejarige paarden, op naam. Wat een extra mooi tintje aan deze overwinning gaf, was dat Medina Spirit als jaarling voor 1000 dollar was aangekocht en daarmee liet zien dat het niet alleen miljoenenpaarden zijn, die deze topprestaties neer kunnen zetten.

De oorzaak van het overlijden wordt nog verder onderzocht.

Bron: Horsenetwork