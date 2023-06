Khaadem wint de Queen Elizabeth II Jubilee Stakes verrassend

De Queen Elizabeth II Jubilee Stakes zijn een Group I ren op de sluitingsdag van het vijf dagen durende Royal Ascot is een van de hoogtepunten. Highfield Princess, die tweede werd in de King’s Stand op de openingsdag van Royal Ascot, was de grote favoriet, maar Khadeem won verrassend.

De meningen blijven verdeeld of het verstandig is om een paard na een Group I ren vier dagen later weer in een Group I ren te laten starten. Voor een sprinter kan dat maar voor een langere afstandsloper ligt dat moeilijker. Er vertrokken 16 sprinters van start en die verliep niet helemaal vlekkeloos.

Incidenten bij de start

Bij de startbox, voordat de paarden er in werden geladen, kreeg Khadeem een kap over zijn hoofd om hem rustig te houden en op dat moment wierp het paard zijn jockey Jamie Spencer uit het zadel. Gelukkig leverde dat geen blessures voor paard en jockey op, werd Spencer weer in het zadel gehesen en kon Khaadem in de startbox worden geladen en voorzien van een jockey van start gaan.

Op het moment dat de starter de knop indrukte en de startboxen open sprongen bleef een van de starthulpen de Australische deelnemer Cannonball per ongeluk vasthouden die, nadat hij paard losliet, zijn jockey Daniel Tudhope uit het zadel wierp en dus rijderloos met de overige deelnemers koerste. Khaadem won met een halslengte voor Sacred met Highfield Princess als derde aankomende.

Hij haat Dubai

Eigenaar Jim Hay zei: “Khaadem verdiende zijn overwinning en het grappige is dat hij Dubai (waar hij eerst in training stond) haat en hier optimaal presteert en tot zijn recht komt”

Royal Ascot 2023 is wederom meeting om te onthouden

Met outsiders die bookmakers de haren te bergen dezen rijzen, lievelingsjockey Frankie Dettori die zijn negende Gold Cup won en in de afgelopen jaren meer dan 80 Royal Ascot winnaars bereed, Hollie Doyle die als eerste vrouwelijke jockey een Group I ren tijdens de Royal Ascot meeting bereed, een overwinning voor de kersverse Koning en Koningin van Engeland en de Ierse trainer Aidan O’Brien en jockey Ryan Moore die wederom de meeste overwinningen binnensleepten, was Ascot 2023 weer een editie om te onthouden.

Bron: Horses.nl