KHRV organiseert Sweepstakes in juli en augustus

Hoewel de gemeente Groningen aanvankelijk had besloten dat er maximaal tot 12 juni gekoerst kon worden op de drafbaan Groningen, staat nu toch vast dat de Sweepstake Trial(s) op zondag 18 juli en de klassieke Sweepstakes op zondag 1 augustus kunnen plaatsvinden. Er zijn dus twee belangrijke koersdagen aan de kalender toegevoegd.

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij & Ren Vereniging Groningen (KHRV) is nog volop in gesprek met de Gemeente en politieke partijen om politiek draagvlak te behouden voor de drafsport in Groningen.

Eerste koersdag gaat alleen door met publiek

Zondag 18 april staat de openingsmeeting gepland, maar het is nog lang niet zeker dat deze door zal gaan gezien de huidige ontwikkeling van de coronacijfers. Deze eerste koersdag gaat wat het KHRV-bestuur betreft alleen door als er publiek welkom is. Als dit niet het geval is, is er volgens het bestuur geen sprake van een waardige koersdag gezien de situatie van de drafsport in Groningen.

Bron: Persbericht