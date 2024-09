Kijktip: Documentaire over ‘fraudeur en fenomeen’ Aonne de Wrede op NPO2 en Omroep Friesland

In een documentaire van Omroep Friesland doet pikeur Aonne de Wrede een boekje open over zijn kennis als paardentrainer en pikeur, maar ook over de donkere kant van zijn carrière. In de drafsport, waar veel geld in omgaat, kon De Wrede de verleiding niet weerstaan. Hij begon races te manipuleren en gebruikte voorkennis om te gokken. Daarmee werd hij al snel het zwarte schaap van de renbaan. Journalist Gerrit de Boer kent De Wrede van de drafbaan en besloot een documentaire over De Wrede te maken.