Kijktip: Virtuele Grand National race vanmiddag op ITV

De Grand National is afgelast vanwege de coronacrisis. Om de raceliefhebbers een hart onder de riem te steken heeft de organisatie een creatieve oplossing bedacht, zodat de bekendste en meest iconische paardenrace ter wereld toch kan plaatsvinden. Vanmiddag wordt de wedstrijd verreden via een animatie en is de race live te volgen. Vanmiddag om 17.00 uur wordt de virtuele race uitgezonden op ITV.

Het is ook mogelijk om te wedden op de paarden die deelnemen aan de virtuele race. De opbrengst gaat naar de bestrijding van het coronavirus.

Unieke strijd

Dit jaar doen er veertig paarden mee aan de virtuele race. De meeste paarden zouden ook aan de echte race deelnemen. Tiger Roll, de winnaar van de afgelopen twee jaar, neemt het op tegen de unieke deelnemer Red Rum. De hengst overleed in 1995 en was samen met Tiger Roll het enige paard dat de beroemde race twee keer achter elkaar won in 1973 en 1974. Vanmiddag zijn Tiger Roll en Red Rum concurrenten van elkaar en gaan ze voor het eerst de strijd met elkaar aan.

Bron: Horses.nl/Nos/Facebook