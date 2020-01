Kimbear draait de rollen om in de Al Maktoum-Challenge Round 1

De Al Maktoum Challenge rennen bestaan uit drie rennen waarvan de eerste in januari over 1600 meter, de tweede in februari over 1900 meter en de derde op Super Saturday in maart over 2000 meter worden verreden. Vorig jaar was de finish van deze ren iets minder spannend omdat North America met maar liefst 12 lengten voorsprong van Kimbear (Temple City - Sky Dreamer) won. Vandaag waren de rollen omgedraaid en in een nek aan nek finish ging Kimbear als eerste over de finishlijn in de eerste ronde.

Secret Ambition en North America die beide in training bij Dubai trainer Satish Seemar staan werden tweede respectievelijk derde.

Fotofinish

De fotofinish moest er aan te pas komen om te kunnen zien dat van de drie paarden die bijna gelijktijdig de finishlijn passeerden het Kimbear was die met een korte hoofdje (het verschil) won. Doug Watson de trainer van Kimbear: “Hij liep een geweldige race en hij houdt er van om in een koers een strijd met andere paarden aan te gaan. Het is een geweldige overwinning voor Sheikh Rashid die het paard een paar jaar geleden kocht. Vorig jaar was niet zijn topjaar maar wellicht is dat dit jaar wel het geval”

North America scheurde een stukje hoef af

Net als in de Dubai World Cup 2019 scheurde de populaire North America ook in de ren tegen Kimbear een stukje hoef af. Jockey Richard Mullen dacht dat het paard moe was en ontdekte na de finish het euvel “het is bekend dat hij slechte hoeven heeft en hopelijk kunnen we hem oplappen en met hem terugkomen” Satish Seemar de trainer van North America en Secret Ambition: “Ik ben, gelet op het tempo van de koers dat van meet af zinderend was, dik tevreden met het resultaat. North America is een paard dat het liefst snel vertrekt en op kop gaat en tempo maakt en dan dient er rekening met hem worden gehouden”

Oude bekende winnaars

De overige door Longines gesponsorde koersen leverden oude bekende winnaars op als RB Money te Burn, Ekhtiyaar en Benbatl, en was voor Godolphin, die gisteren vier van de acht rennen won, een zeer succesvolle avond.

Bron: Horses.nl