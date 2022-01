Knicks Go verkozen tot ’s werelds beste renpaard van 2021

Gisteren vond in het National Horse Racing Museum te Newmarket (Engeland) de virtuele ceremoniële verkiezing van de jaarlijkse Longines World’s Best Racehorse Ranking plaats. De lijst is samengesteld door de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) die met een panel van internationale handicappers de prestaties van de Engelse volbloeds in de top Group I en andere elite rennen meet en waardeert waarbij ook de afstand van de koers en bodem waarop is gekoerst (gras of zand) wordt meegenomen.

De hoogste wereldwijde waardering (129) ging naar Knicks Go (Paynter x Kosmo’s Buddy) die daarmee tot ‘s werelds beste renpaard van de rennen op zand werd gekroond. De zesjarige is in bezit van de Korea Racing Authority en staat in Amerika bij Brad Cox in training. Knicks Go won de verkiezing mede door zijn overwinningen van de Group I rennen: de Longines Breeders’s Cup Classic, de Whitney Stakes en Pegasus World Cup Invitational Stakes in 2021 en geldt als favoriet voor de Pegasus World Cup Invitational 2022 die komend weekend wordt verreden.

Cox over Knicks Go: ‘Met de jaren is hij mentaal sterker geworden’

Trainer Brad Cox: “Één van de dingen die Knicks Go van andere zeer goede paarden onderscheidt is zijn vermogen om dingen mentaal af te sluiten. In de trainingen is hij agressief maar als hij klaar is met trainen haalt hij diep adem en ontspant hij. Met de jaren is hij mentaal sterker geworden en ik denk dat hij daarvan in 2021 echt heeft geprofiteerd. Dit is de kers op de taart en het is een grote eer om samen met eerdere gekroonde kampioenen vanuit de hele wereld aan de kop van die lijst te staan. Het is iets waar wij erg trots op zijn.”

Gedeelde tweede plaats voor Adayar, Mishriff en St. Mark’s Basilica

Dit jaar was er een gedeelde tweede plaats weggelegd voor de Europese toppaarden die alle drie een waardering van 127 kregen voor hun internationale op gras. Gelet op het onderscheid tussen de paarden die op zand en op gras koersen kan deze gedeelde tweede plaats eigenlijk als een eerste worden beschouwd. Derbywinnaar Adayar verdiende deze plaats met het winnen van de King George VI en Queen Elizabeth QIPCO Stakes, Mishriff met zijn overwinning in de Juddmonte International Stakes en St. Mark’s Basilica met het winnen van de Coral-Eclipse.

Beste jockey en beste Group I ren

Jockey Ryan Moore werd net als in 2014 en 2016 tot ’s werelds beste jockey gekroond en voor de vijfde keer in zeven jaar tijd werd de Group I de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe als beste internationale Group I ren ter wereld uitgeroepen. Vanuit France Galop volgde het verheugende nieuws dat hoofdsponsor Qatar haar contract van sponsoring van 10 miljoen euro per jaar en haar samenwerking met France Galop voor het “Arc” weekend met vijf jaar heeft verlengd.

Bron: Horses.nl