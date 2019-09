Kortebaandraverijen op de tocht door aangescherpte wetgeving

De Volkskrant brengt vandaag een verhaal over de Noord- en Zuid-Hollandse kortebaan draverijen. 'De 27 kortebaandraverijen in Zuid- en Noord-Holland zijn cultureel erfgoed. Door een verandering in de kansspelbelasting staan echter de inkomsten op de tocht', schrijft de krant.

De kortebaandraverij, volgens de organisatoren ‘de bakermat van de drafsport’, is een afvalrace met maximaal 24 paarden. Het evenement bestaat op 27 plekken, vooral in Noord- en Zuid-Holland. Unesco heeft de edities in Medemblik, Voorschoten en Stompwijk erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Deze draverijen staan nu onder druk volgens de organisatoren. Dat is te wijten aan nieuwe wetgeving rond de kansspelbelasting. Het gevolg is dat de fiscus vanaf 2021 ruim eenderde inpikt van wat nu als afdracht aan de lokale vrijwilligersorganisaties wordt gegund.

Bron: Volkskrant