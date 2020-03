Kwartet voor Godolphin in de Jebel Hatta

In de zeven rennen op Super Saturday, dé generale repetitie voor de Dubai World Cup op 28 maart a.s. viel er een prijzengeld van 2,7 miljoen dollar te verdelen. De hoofdkoersen waren de twee Group I rennen: de Jebel Hatta over 1800 meter op gras en de Al Maktoum Challenge R 3 over 2000 meter op zand.

Hatta was het eerste paard van HRH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum dat te Epsom voor hem won. In de met 400.000 dollar-gedoteerde Jebel Hatta, eerste Group I ren van het seizoen te Dubai behaalde Godolphin, de renstal van de Sheikh, zowel de eerste, tweede, derde én vierde plaats. Van het Godolphin kwartet was het Barney Roy (Excelebration x Alina) onder William Buick de snelste. De combinatie won voor Magic Lily, Spotify en Dream Castle.

Trainer Charlie Appleby nam de eerste drie finishende paarden voor zijn rekening en Saeed Bin Suroor, de andere trainer van Godolphin, de vierde aankomende. Barney Roy heeft daarmee de deelname aan de met 6 miljoen dollar-gesponsorde Dubai Turf op 28 maart a.s. veiliggesteld. Buick: “De loting uit startbox 12 was niet gunstig en wij moesten veel paarden in de ren passeren. Ik heb hem naar de buitenkant van het veld gestuurd en met zijn grote galopsprongen en zijn liefde voor de vlakkebaan van Meydan hebben wij het heel goed gedaan.” Appleby: “Het paard heeft het William niet gemakkelijk gemaakt, is enthousiast en wil graag met dingen doorgaan. Toen William hem op een recht spoor in de laatste rechte lijn had gezet wist ik dat zij zouden gaan winnen. Zowel hij als Magic Lily gaan aan de Dubai Turf deelnemen”

Matterhorn wint met 5,5 lengten de Al Maktoum Challenge Round 3

De met 600.000 dollar-gedoteerde tweede Group I ren van het seizoen werd overweldigend door de vijfjarige Matterhorn (Raven’s Pass x Tanaghum) onder Mickael Barzalona gewonnen voor eigenaar HH Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum en trainer Salem bin Ghadayer. Barzalona: “Het kostte wat tijd voor het paard om te begrijpen hoe hij over het zand moest rennen maar hij begrijpt het nu. Wij zijn erg blij met hem en verwachten dat hij zich nog zal verbeteren.” Trainer Bin Ghadayer: “Wij waren al blij met zijn eerste start toen hij derde werd achter onze Capezzano en wij wisten dat deze langere afstand beter bij hem zou passen. Mickael heeft hem een ​​geweldige rit gegeven.”

Loxley levert Barzalona en Charlie Appleby tweede overwinning van de avond

De laatste ren was de met 350.000 dollar-gedoteerde Dubai City of Gold over 2410 meter op gras. Deze ren is de voorbereiding voor de met 6 miljoen dollar-gedoteerde Longines Dubai Sheema en werd op vastberaden wijze met een hoofdlengte gewonnen door Godolphin’s vijfjarige Loxley (New Approach x Lady Marian) voor de favoriet boven Defoe. Barzalona: “Het is een aardig en klein paard en vandaag heeft sterk gekoerst. Ik had het geluk om ons achter Defoe te plaatsen en hem vervolgens voorbij te gaan.”

Wildman Jack verplettert het baanrecord en schrijft geschiedenis

In de met 350.000 dollar-gedoteerde Nad Al Sheba Turf Sprint verpletterde de vierjarige Wildman Jack (Goldencents x Orientatiuos) het baanrecord van 1200 meter op gras en finishte onder jockey Fernando Jara in 1:07.61. Het was in de geschiedenis van Dubai de eerste Amerikaanse overwinning op gras. De combinatie won met 4 ¾ lengte voor Ekhtiyaar en de derde aankomende Laieth.

Bron: Horses.nl