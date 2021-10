Laatste ledenvergadering van KHRV Groningen

Aanstaande dinsdagavond om 20 uur is na 134 jaar drafsport in en rondom de Stad Groningen en na 98 jaar in het Stadspark te Groningen de laatste ledenvergadering (in de huidige vorm) van de KHRV. Op die avond wordt er naast het afscheid nemen van enkele bestuursleden bepaald door de leden of en hoe de vereniging nu verder gaat.

Het huidige bestuur reikt de leden daarbij een voorstel ter stemming aan en dat behelst dat de KHRV in afgevlakte vorm blijft bestaan en de beperkte financiële tegoeden beheert èn besteedt. Ook heeft het huidige bestuur daar een beeld bij waaraan die gelden dan besteed dienen te worden ook al geven zij het komende bestuur de vrijheid om daar een exacte invulling aan te geven. Het voorstel is wel om de tegoeden (mogelijk uitgesmeerd over enkele jaren) uit te geven ten bate van met name de breedte(draf)sport aangezien die enorm geraakt zijn door de sluiting.

Drafsport te Stadspark belangrijk voor nieuwe talenten

Drafsport in het Stadspark was een kweekvijver voor nieuw talent onder de (leerling)pikeurs maar ook de wat minder presterende paarden kregen daar de kans om hun haver te verdienen. En dat betekende dat kleinere trainers en eigenaren maar ook de kleinere fokbedrijven, hoefsmeden en voerbedrijven perspectief hadden om hun activiteiten aan te houden in de regio. Mede door het weg- en (tijdelijk) uitvallen van de draf(gras)banen in Leek, Eenrum en Aduard is de breedtesport enorm geraakt en toen het Stadspark ook sloot doemde er een enorm zwart gat.

Tegoeden gaan naar breedte(draf)sport

Het huidige bestuur heeft altijd aangegeven dat de tegoeden die voortvloeiden uit de geweldige Crowdfunding actie tot de allerlaatste cent weer terug zouden vloeien in de mooie sport. Het begin is gemaakt door op de banen van Alkmaar, Duindigt en Wolvega de Minidraverijen financieel te steunen zodat de jeugd de kans krijgt om hun ”echte” koers te rijden. Menig toppikeur/trainer die ons land rijk is zijn op die manier begonnen en de eerste editie in Alkmaar afgelopen maand had zo veel aanloop dat er die middag twee koersen zijn verreden.

Drafsport blijft in Groningen

Ander opvallend nieuws was deze week dat het bestuur van Aduard zich herpakt heeft en zeer waarschijnlijk in 2022 weer koersen gaat organiseren en ook in Eenrum is men weer hoopvol. Dat zou betekenen dat de drafsport in Groningen de laatste strohalm grijpt om te blijven bestaan en dat met name de breedtesport in de regio zal blijven. De kleinere trainers, de eigenaar-trainers en de fokkers zullen weer voldoende perspectief geboden krijgen.

Bron: Persbericht KHRV