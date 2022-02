Lady Princess, Moshrif en Outbox de grote winnaars van het Amir Sword Festival te Qatar

Het grootste paardenrennen-evenement in Qatar is het HH Amir Sword Festival met diverse Group-rennen, waaronder beide H.H. Amir Sword-rennen voor Arabische volbloeds en de H.H. Amir Throphy voor Engelse volbloeds, elk met een te verdelen prijzengeld van één miljoen dollar. Gedurende het festival is deelname aan de rennen gedeeltelijk op uitnodiging en het is een eer voor trainers, eigenaren en jockeys om aan het festival deel te mogen nemen.

Veel grote eigenaren uit Qatar hebben hun paarden zowel in Qatar als in Frankrijk en Engeland in training staan en omdat de rensport leeft, sponsort Qatar de laatste jaren onder andere met ruim zes miljoen dollar de Qatar Prix de L’Arc de Triomph, dé ren voor Engelse volbloeds. Qatar heeft het sponsorcontract met France Galop begin dit jaar verlengd en waarborgt mede daarmee het voortbestaan van de hoogst gedoteerde Engelse en Arabische volbloedrennen ter wereld.

Outbox wint de H.H. Amir Throphy

Deze ren over 2400 meter op gras voor vierjarige en oudere paarden kende een groot internationaal 12-koppig deelnemersveld. Het was Outbox (Frankel x Emirates Queen), die onder de ingevlogen Hollie Doyle voor de Engelse trainer Archie Watson en eigenaar Hambleton Racing Ltd XXXIII & Partner met een halve lengte won voor de door de Franse trainer Henri-Alex Pantall getrainde Mutabahi onder Olivier Peslier en de in Engeland door Andrew Balding getrainde Fox Tal.

Lady Princess en Moshrif winnen de H.H. Amir Sword en de HH The Amir Silver Sword

Deze ren over 2400 meter respectievelijk 1850 meter op gras voor vierjarige en oudere Arabische volbloeds leverde de Franse trainer Thomas Fourcy een fraaie overwinning voor eigenaar Khalifa Bin Sheail Al Kuwari met Lady Princess (General x Nacree Al Maury) op. Onder de kundige handen van de ingevlogen jockey Jim Crowley won de combinatie naast het prijzengeld ook het felbegeerde gouden zwaard. Op een halve lengte afstand finishte Abbes onder Olivier Peslier als tweede en de derde aankomende was Ebraz onder haar vaste jockey Maxime Guyon, die twee jaar geleden de Triple Crown met Ebraz won.

Zilveren zwaard

Voor Khalifa Bin Sheail Al Kuwari en Jim Crowley was het een succesvolle meeting want zij wonnen een uur eerder al met de vierjarige hengst Moshrif (Dahess x Tashreefat) de HH The Amir Silver Sword, en daarmee ook het zilveren zwaard. De hengst bevestigde zijn status als opkomende superster en heefty nu vier keer uit vijf starts gewonnen.

Bron: Horses.nl