Lady Princess wint ‘Arc’ voor Arabisch volbloeds

De Qatar Arabian World Cup is een Group I ren over 2.000 meter voor Arabische volbloeds. De race wordt ook wel als de Arc de Triomphe voor Arabische volbloeden wordt beschouwd. De winst ging naar Lady Princess met jockey James Crowley.

De Qatar Arabian World Cup kende dit weekend een deelnemersveld van 16 paarden die streden om het prijzengeld van 1 miljoen euro, waarvan 500.000 voor de winnaar. Naast het prijzengeld viel er ook een kunstvoorwerp te verdienen, dat door Sheik Abdullah Bin Khalifa Al Thani van Qatar en Edouard de Rothschild, de President van France Galop, beschikbaar was gesteld.

Favoriet

Favoriet voor de overwinning was Lady Princess van eigenaar Khalifa Bin Sheail Al Kuwari uit Qatar die vanaf 2021 meerdere grote Group I rennen heeft gewonnen. Ze verkeert in bloedvorm. Vorig jaar was de merrie in deze ren tweede, vandaag liet ze haar vorm zien en won met ¾ lengte voor Ebraz van HKH Sheika Reem Al Thani uit Qatar. Lady Princess werd bereden door de Engelse jockey James Crowley, die met deze overwinning voor het paard de Grand Slam van The Arabian Thoroughbreds bereikte. In februari won Lady Princess namelijk al de Emir’s Sword, de belangrijkste ren te Qatar. En afgelopen juli de Qatar International Stakes van Goodwood. Onder de deelnemers bevond zich ook de Nederlandse deelnemer Picasso T, in eigendom van en getraind door Susanne Postema-Mulder en bereden door Adrie de Vries. Voor deze combinatie waren, net als voor de overige deelnemers, de eerste drie finishende paarden te sterk.