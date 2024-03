Laurel River verbreekt record van legendarische Dubai Millennium

Niet de torenhoge favorieten Ushba Tesoro, Senor Buscador en Derma Sotogake, maar de lokaal door Bhupat Seemar getrainde zesjarige Laurel River (Into Mischief x Calm Water) won gisteren de Dubai World Cup. Het lokale publiek juichte, terwijl de buitenlandse connecties hun wonden likten.

De door Emirates Airline met 12 miljoen dollar gesponsorde Dubai World Cup kende met twaalf paarden weer een top deelnemersveld. Het merendeel van de Group I winnaars uit alle windstreken kwam, waarvan de meesten een maand geleden tijdens de Saudi Cup ren tegen elkaar hebben gestreden. Wat er ook zou gebeuren in de meest opwindende twee minuten sport van het Midden-Oosten, het veld van dit jaar zou er voor zorgen dat er een sensationeel verhaal zou verschijnen op het moment dat de winnaar over de finish zou komen. En dat gebeurde.

Lesje koersen

Laurel River had hun paarden een lesje koersen laten zien en won met overmacht de ren. De enige die dichtbij kwamen waren Ushba Tesoro, die net als vorig jaar uit de achterhoede naar voren stormde en nu op 8 ½ lengte tweede werd, met aan zijn zij Señor Buscador. De rest van het deelnemersveld stond gewoon stil. Althans zo leek het. Bereden door meermaals UAE jockey kampioen Tadgh O’Shea koerste Laurel River al in het begin van de ren in de voorhoede en zette een stevig tempo neer.

Vergist

De overige deelnemers hebben moeten gedacht “laat hem maar gaan, wij halen hem na de laatste bocht wel in”, maar hebben zich daar behoorlijk in vergist. Laurel River en O’Shea, die het paard en de renbaan in Dubai door en door kent, koersten in hoog tempo door en met zo’n gemak dat het bijna onwerkelijk leek. De Saudische eigenaar Juddmonte Farms, de renstal van wijlen prins Khalid Abdullah Al Saud, die met Arrogate in 2017 de Dubai World Cup won, verscheepte Laurel River vorige zomer vanuit de USA naar Dubai.

Record verpletterd

Het paard presteerde ondermaats in de Group III Al Shindagha Sprint over 1200. Daar werd hij zevende. Maar begin maart won hij op Super Saturday de Group III Burj Nahaar over 1600 meter en verdiende daarmee zijn ticket voor de Dubai World Cup. In plaats van voor de Godolphin Mile over 1600 meter te kiezen, koos men voor de Dubai World Cup over 2000 meter. Het paard lootte de buitenste startbox en dat gegeven samen met het verschil aan afstand had het weddende publiek er weinig fiducie in. Koers is koers en daar kan van alles in gebeuren en met het verschil van 8 ½ lengte verpletterde Laurel River het record van de legendarische Dubai Millennium die in 2000 met zes lengten verschil won.

Nog steeds beduusd

“Ik ben nog steeds beduusd van wat er is gebeurd. Ik denk dat het waarschijnlijk over een dag of twee zal bezinken. Het is absoluut geweldig. Tadhg zei vanmorgen: ‘We hebben box 12 geloot, dus ik ga gelijk naar voren”. Ik dacht dat alle andere paarden langs hem heen zouden vliegen, maar hij bleef maar door gaan”, reageert trainer Bhupat Seemar.

Dankbaar

“Ik zal Juddmonte voor altijd dankbaar zijn dat zij mij het paard toevertrouwden, zij kunnen natuurlijk iedereen voor een rit boeken omdat zij wereldwijd renstallen hebben die zeer succesvol zijn. Toen hij voor het eerst hier koerste waren wij teleurgesteld maar we hebben het vertrouwen nooit verloren. Hij was de vorige keer explosief en ik zei onlangs tegen Bhupat dat ik nog nooit op een paard met zo’n vermogen had gereden”, aldus O’Shea.

Bron: Horses.nl