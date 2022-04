Ledenraad Nederlandse Draf- en Rensport geeft groen licht voor toekomst Duindigt

De ledenraad van de Nederlandse Draf- en Rensport (VNDR) met grote meerderheid hun goedkeuring gegeven aan de plannen voor Duindigt. Bestuurslid en iniatiefnemer Gerard Hoetmer ontwikkelde de afgelopen jaren deze plannen en presenteerde deze tijdens de ledenraad vergadering.

De plannen werden in december 2021 al goedgekeurd door de gemeente Wassenaar. Ze geven het nieuwe Duindigt een sterke basis voor de toekomst. Deze basis wordt gecreëerd door het gebruik van Duindigt door meerdere hippische disciplines en door inkomsten uit meer dan de huidige afdracht uit wedomzetten. De toeschouwers voor de hippische wedstrijden worden als prioriteit gezien om ook sponsoren te kunnen benaderen en de faciliteiten die worden gebouwd vaker en op een meer optimale manier te benutten.



Hotel en short stay woningen

“Onderdeel van dit plan is een revitalisatie van het draf- en renbaan-complex. Hierbij wordt niet alleen de baan gerenoveerd en/of vernieuwd, maar ook de stallen en tribune. Het feit is wel dat Duindigt een wedstrijd locatie wordt zonder langdurige pensionfaciliteiten. We werken met de huidige trainers mee om voor hen een andere locatie te zoeken. Verder komen er op het huidige Duindigt een aantal woningen en een hotel met short stay woningen. Dit om alle investeringen in de sport te kunnen bekostigen en een gezonde toekomst te creëren. We zullen, waar mogelijk de toeschouwersfaciliteiten met het hotel combineren.

Ik verwacht dat deze toestemming van de ledenraad erg goed nieuws is voor alle draf- en rensport liefhebbers en professionals. Naast de andere initiatieven die gestart zijn zal deze belangrijke stap voor de sport hopelijk een positieve impuls zijn om als één front met een gezamenlijke visie een mooie toekomst voor Duindigt en de sport te creëren. En dat we tegelijk vanaf nu de negatieve historie en anekdotes van lokale en persoonlijke belangen achter ons laten”, aldus, Gerard Hoetmer.

Bron: Duindigt