Lei Papale wint overtuigend The Osaka Hai

Vandaag stond op de renbaan van Hanshin een Group I ren, The Osaka Hai over 2000 meter op gras met een prijzengeld van 2,7 miljoen dollar, op het programma. Met dertien deelnemers van topniveau was het de vierjarige merrie Lei Papale (Deep Impact x Shells Lei) die met de overwinning aan de haal ging. De merrie heeft nu haar zes starts omgezet in zes overwinningen en behaalde vandaag haar eerste Group I overwinning. Dat de merrie er een is om rekening mee te houden bewees zij door meerdere Group I winnaars in deze ren gemakkelijk achter te zich te laten.

Lei Papale vertrok een fractie te langzaam uit de startbox maar gebruikte haar snelheid om snel aan de leiding te gaan en de ren naar haar hand te zetten. De merrie is een lichtgebouwd paard en de met regen doordrenkte grasbaan deerde haar niet. Lichtvoetig koerste zij over het midden van de baan richting finish en met nog honderd meter te gaan versnelde zij en liet haar medestanders vier lengten achter zich.

Topklasse

Trainer Tomokazu Takano die zijn derde Group I overwinning op zijn palmares kon bijschrijven na de ren: “Ik heb altijd in het talent van de merrie geloofd en vandaag bewees zij dat zij van topklassse is. Het is belangrijk dat zij in haar ritme koerst en dat is gebeurd want zij kon de hele ren naar haar hand zetten. De merrie heeft sinds vorig jaar niet meer gelopen kwam op 14 maart j.l. terug in training en zag er ontspanner en gespierder uit. Het is een paard met veel kracht en potentieel.”

Verwachtingen hoog

“Wij kwamen goed in ons ritme en hadden voldoende ruimte om in de laatste rechte lijn naar voren te koersen. Het is een uitzonderlijke merrie en had de kracht om nog te versnellen”, aldus jockey Yuga Kawada. “Nu zij een Group 1 winnaar is, zullen de verwachtingen vanaf nu behoorlijk hoog zijn, maar ik hoop in elke race haar beste uit haar te kunnen halen”. Lei Papale won voor Mozu Belle met als derde Contrail en als vierde aankomende Gran Alegria.

