Liberty Island oppermachtig in de Yushun Himba

De met ruim 2,48 miljoen Amerikaanse dollar gedoteerde Yushun Himba (de Japanse Oaks) over 2.400 meter is de tweede van de drie rennen van de Triple Crown in Japan. Alle ogen voor de ren van vandaag waren gericht op Liberty Island (Duramente x Yankee Rose) die vorig jaar al tot de beste tweejarige merrie was gekroond en die de eerste ren van de Triple Crown, de Oka Sho over 1600 meter, vorige maand indrukwekkend won. Ook de Yushun Himba was prooi voor Liberty Island.

De Triple Crown is pas zes keer door dezelfde merrie gewonnen en in 2019 en 2020 werden de liefhebbers twee jaar achter elkaar getrakteerd op Triple Crown winnaressen Almond Eye en Daring Tact. Dit jaar lijkt het er weer op dat er een Triple Crown-merrie aankomt.

Zicht op een Triple Crown winnaar dit jaar

Dat de Yushun Himba 800 meter langer is dan de Oka Sho en het feit dat de paarden (in tegenstelling tot de Oka Sho die met de klok mee wordt verreden) linksom dienen te koersen leiden normaal gesproken tot een vrij open koers want het merendeel van de merries hebben nog nooit over 2400 meter gekoerst.

Liberty Island won zó overweldigend dat er voor Japan zicht is op een Triple Crown winnares voor dit jaar.

Zes lengtes afstand

Van de achttien merries die van start gingen werd Liberty Island door jocley Yuga Kawada in een zevende positie langs de reling gehouden en bij het uitkomen van de laatste bocht werd de merrie losgelaten. Op dat moment ontketende de merrie haar enorme snelheid en won de ren met zes lengte voor Harper, met Dura als derde aankomende.

Scherpe merrie

Trainer Mitsumasa Nakauchida had er voor de ren al alle vertrouwen in en zei dat Liberty Island scherper was dan in de Oka Sho. Jockey Yuga Kawada voegde er aan toe dat de merrie behoorlijk opgewonden was en hij zijn handen vol had om zowel voor als tijdens de ren haar energie te doseren en om haar in een goed koersritme te houden.

Bron: Horses.nl