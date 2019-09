Logican wint St. Leger Stakes

In de St. Leger Stakes gingen acht paarden van start met als favorieten Logician (Frankel x Scuffle) van trainer John Gosden (Enable) en Sir Dragonet van Aidan O’Brien. Logician bevestigde niet alleen zijn vorm met zijn vier overwinningen uit vier starts dit jaar maar ook de in bloedvorm verkerende combinatie van John Gosden en Frankie Dettori. Logician won met 2 1/4 lengte overtuigend voor Sir Ron Priestley en Nayef Road.

De St. Leger Stakes is een Groep I race voor drie-jarige hengsten en merries die in 1776 is opgericht door Anthony St Leger, een legerofficier en politicus die in de buurt van Doncaster woonde. St. Leger verbood de deelname van ruinen aan zijn race en daarin is vanaf de oprichting tot op heden geen verandering in gekomen. De race voor Engelse volbloeds bestrijkt 2921 meter en is een zogenoemde stayers race. Het is de oudste Group I klassieker ter wereld en vormt het laatste deel van de Engelse Triple Crown.

Triple Crown

De kroning met de Triple Crown gebeurt indien dezelfde driejarige hengsten de 2000 Guineas, de Engelse Derby en de St. Leger en de driejarige merries indien zij de 1000 Guineas, de Epsom Oaks en St Leger winnen. Nijinski was de laatste hengst die deze drie races won en in 1970 werd gekroond en Oh So Sharp de laatste merrie die dat in 1985 presteerde. De St. Leger is een van de voorbereinde koersen voor deelname aan de Arc (op 6 oktober a.s.) en geeft de trainers de mogelijkheid om hun trainingsschema nog bij te schaven.

Stradivarius is de beste stayer ter wereld

Gisteren, in de Magners Rose Doncaster Cup Stakes over 3600 meter, liet Stradivarius (Sea the Stars x Private Life) wederom zien waarom hij ’s werelds beste stayer is. De vijfjarige pupil van John Gosden wist het afgelopen seizoen10 overwinningen binnen te halen en in de Group I races de Yorkshire Cup, de Royal Ascot Gold Cup, de Goodwood Cup en de Lonsdale Cup domineerde Stradivarius onder Frankie Dettori van meet af steeds de race. Gosden “Het is een prachtig paard en als hij gezond en wel blijft wil eigenaar Nielsen hem graag weer in de Royal Ascot Gold Cup 2020 laten lopen. Hij wil die race graag voor de derde keer winnen.”

Bron: Horses.nl