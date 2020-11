Lokaal getrainde Simsir wint de Bahrain International Throphy 2020

Vanmiddag werd de tweede editie van de Bahrain International Throphy verreden. De ren over 2000 meter kende 14 deelnemers waarvan er tien uit het buitenland afkomstig waren met een palmares (vijf Group I winnaars) waar men u tegen zegt. Maar de winst ging aan lokale favoriet Simsir.

Vanwege de successen van de paarden uit Bahrein aan de Royal Ascot rennen en aan de Breeder’s Cup vond de Rashid Equestrian and Horseracing Club (REHC) dat Bahrein zich op de wereldlijst van toprennen diende vestigen door middel van het organiseren van een internationale ren en om aan te tonen dat Bahrein de infrastructuur heeft die nodig is om een ​​succesvol internationaal sportevenement te organiseren. Aldus geschiedde in 2019 en de Bahrain Horse Racing Authority voegde een belangrijke nieuwe ren toe aan de wereldwijde kalender van vlakkebaanrennen.

Vijf Group I-winnaars

De ren over 2000 meter kende 14 deelnemers waarvan er tien uit het buitenland afkomstig waren met een palmares (vijf Group I winnaars) waar men u tegen zegt. Namen als Sovereign, Global Giant, Lord Glitters, Certain Lad, Loxley, Deirdre, Dream Castel en Desert Encounter die hun status in Europa, Japan en Dubai hebben bewezen werden door onder meer Frankie Dettori, Hollie Doyle, Ryan Moore, William Buick, Oisin Murphy en onze eigen Adrie de Vries bereden. REHC betaalde de vervoers- en stallingskosten van de buitenlandse paarden en de internationale kampioensjockeys.

Simsir laat de buitenlandse toppers zijn hielen zien

Niet een van de paarden van trainers John Gosden, Aidan O’Brien, Balding en overige buitenlandse toptrainers maar de door Fawzi Nass te Bahrein getrainde vierjarige ruin Simsir (Zoffany x Simawa) won deze prestigieuze ren voor eigenaar Victorious. Bereden door Lee Newman won de combinatie met een hals voor Global Giant onder Frankie Dettori en met een neusje daarachter de derde aankomende Sovereign onder Ryan Moore.

Adrie de Vries knap vierde

Adrie de Vries werd op Port Lions, die ook door Nass wordt getraind en ook in eigendom is van Victorious, knap vierde. De Vries die op Port Lions meerdere keren te Bahrein en afgelopen februari de eerste ren ooit op gras in Saudi-Arabie won, boekte vandaag naast deze fraaie vierde plaats een overwinning in de met € 11.200,– gedoteerde Batelco Cup over 2200 meter met Al Tariq (Rhagaas x Persian Bolt) in eigendom van Fawzi Nass en getraind door Hesham al Haddad. De Vries won al eerder op Al Tariq in januari dit jaar de Bahrain Derby en in maart j.l. de His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa Cup.

Deirdre neemt afscheid

De Japanse merrie Deirdre nam met haar deelname aan de Bahrain International Throphy afscheid van haar rencarrière en gaat nu de fokkerij in.

