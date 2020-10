Longchamp: Strategische jockeys pakken de winst

Op de door de regen doorweekte zware Parijse renbaan Longchamp stonden vandaag negen mooie koersen, waaronder drie Group I en drie Group II rennen op het programma. Daarop werden toch nog topsnelheden van ruim boven de 60 km per uur gehaald. Valia en Lady Princes werden op slimme wijze door jockey Christophe Soumillon naar de winst in hun races gebracht. Favoriet Skaletti prolongeerde zijn titel in de Qatar Prix Dollar Group II.

Het is de zaterdag voor de Arc de Triomphe en men voelt de spanning alom: gaat Enable morgen geschiedenis schrijven door voor de derde keer de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe te winnen, hoe zal het stalgenoot Stradivarius vergaan, hoe zullen de deelnemers uit de voeten kunnen op de baan? Deze en meer vragen houden de rensportliefhebbers bezig.

Qatar Prix de Chaudenay Group II

De aanvangskoers van het Arc-weekend was de Qatar Prix de Chaudenay Group II ren voor driejarigen over 3.000 meter. Van de zes deelnemers hadden Mythical, Nemean Lion en Step By Step eerder dit jaar al over 2.900 meter of 3.000 meter gekoerst, de rest had niet meer dan 2.400 tot 2.500 meter afgelegd. Het was Valia (Sea The Stars x Veda) – in eigendom van de Aga Khan – die na een bijzonder slim gereden koers door topjockey Christophe Soumillon won voor Nemean Lion en Step By Step. Soumillon had zijn paard vanaf de start aan het eind van het deelnemersveld geplaatst en koerste zeer comfortabel achter de rest aan om in de laatste vierhonderd meter toe te slaan en met twee lengten de koers makkelijk te winnen. De maximale snelheid die deze combinatie in deze ren op zware bodem bereikte was 63,65 km waarvan 62,3 km in de laatste vierhonderd meter.

Qatar Arabian Throphy des Juments Group I

De Qatar Arabian Throphy des Juments Group I ren, voor vierjarige Arabische volbloedmerries over 2.000 meter, kende 10 starters. Soumillon hield net als in de vorige koers Lady Princess (General x Nacree Al Maury) in de achterhoede van het veld en koerste weer comfortabel mee om vervolgens weer in de laatste vierhonderd meter toe te slaan en met een gemiddelde snelheid van 58,7 km per uur met een lengte Um Taj en de met ¾ lengte daarachter derde aankomende Ryne Al Cham te verslaan. Een mooi resultaat vond ook Soumillon om de eerste Group II en Group I ren van het Arc weekend om zijn naam te schrijven.

Favoriet Skaletti prolongeert Qatar Prix Dollar Group II

De Qatar Prix Dollar Group II ren over 1.950 meter werd gewonnen door favoriet Skaletti (Kendargent x Skallet) onder jockey Maxime Guyon. Guyon zal hebben bedacht dat achteraan in het veld koersen geen slecht idee was gezien de twee eerdere overwinningen door zijn collega Soumillon. Na zijn overwinning van deze koers in 2019 gold Skaletti ook nu weer terecht als favoriet en maakte dat wederom waar.

Na de start nam Raging Storm de leiding voor Patrick Sarsfield onder Frankie Dettori en galoppeerde er halverwege de baan gemakkelijk vandoor en deed zijn naam eer. Raging Storm sloeg een gat van meer ruim acht lengten tussen hem en de rest van het veld. Met nog vierhonderd meter te gaan lag Raging Storm nog twee lengten voor de rest doch in de laatste twee honderd meter stoof Skaletti aan de binnenkant langs de reling langs Raging Storm die ver terugzakte en langs de toen aan kop liggende Patrick Sarsfield. Skaletti won gemakkelijk met 1 ¼ lengte voor Patrick Sarsfield met 2 ½ lengte daarachter de derde aankomende Dariyma onder Christophe Soumillon. Skaletti heeft tot en met vandaag uit zijn twaalf starts negen keer gewonnen.

Bron: Horses.nl