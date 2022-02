Lord Glitters schittert en prolongeert de Group II Singspiel Stakes

De vijfde rendag van het Dubai World Cup Carnival 2022 te Meydan kende vele highlights waaronder de met 180.000 dollar gedoteerde Singspiel Stakes, een Group II ren over 1800 meter op gras waarin Godolphin haar toppers Royal Fleet, Zakouski, Bedouin’s Story, Art Du Val, Passion And Glory had klaargestoomd. Het was echter de immens populaire negenjarige schimmel Lord Glitters (Whipper x Lady Glitters) die zijn overwinning van vorig jaar prolongeerde en zijn tien tegenstanders liet zien dat zijn hogere leeftijd ten opzichte van hen geen rol speelde.

Lord Glitters stormde, zoals gebruikelijk, vanuit de achterhoede van het veld naar voren en gaf de rest van het veld, dat meende de overwinning in zicht te hebben, weer het nakijken. Dat Lord Glitters een paard was, en nog steeds is, om rekening mee te houden heeft hij al bewezen met zijn overwinningen van de Group I Queen Anne Stakes in 2019 te Royal Ascot, zijn derde plek achter Almond Eye in de Group I Dubai World Cup 2019 en met het winnen van de Group I de Jebel Hatta van 2021, de Bahrain International Trophy 2021 en de Singspiel Stakes 2021, waar Adrie de Vries met hem won.

Enthousiast

De Engelse trainer David O’Meara voorspelde al dat Lord Glitters zich zou verbeteren en dat werd bevestigd door diens vaste jockey Daniel Tudhope. “Hij betekent veel voor mij en ons team en het paard is net zo enthousiast als altijd. De ren verliep in een mooie gelijkmatige galop en hij voelde goed aan. Met dat gevoel weet je dat hij goed gaat finishen”.

Russische deelnemer Azure Coast wint de UAE 2000 Guineas

Deze klassieker over 1600 meter op zand voor driejarige hengsten met een prijzengeld van 150.000 dollar kende dertien deelnemers en is net als de 1000 Guineas voor merries de voorbereidende koers voor driejarigen voor de 300 meter langere UAE Derby op 26 maart a.s. Azure Coast (Street Sense x Divine Rule) is met twee andere Russische driejarigen, die onder andere in de rennen te Moskou hun stempel al op hun leeftijdgenoten drukten, naar Dubai ingevlogen waar zij door Pavel Vashchenko worden getraind.

Immense versnelling

Azure Coast liet zien dat na zijn overwinning in december te Dubai over 1400 meter ook deze ren over 1600 meter geen probleem vormde. Onder jockey Antonio Fresu begon de combinatie ver vanuit de achterhoede van het veld en wijd over de baan aan hun opmars en versnelden meter na meter. Op een erg indrukwekkende manier en met een immense versnelling wonnen zij met twee lengten voor Kiefer met de als derde finishende Quality Boone.

Drie uit drie

De driejarige heeft nu vanuit zijn drie starts drie overwinningen behaald. Fresu, die gisteren ook nog de Group III Al Shindagha Sprint op Meraas won, vertelt: “Ik nam de tijd en verlangde in het begin van de ren niet te veel van het paard. Hij kwam pas in de laatste zeshonderd meter echt op gang”. Winnende eigenaar Kazakov zei: “Wij zijn erg blij. Wij wilden graag te Meydan koersen en zijn er klaar voor”.

Dubbel succes én een baanrecord voor Godolphin

De Listed Business Bay Challenge over 1400m op gras had maar liefst zestien deelnemers en het was Storm Damage (Night of Thunder x Sundrop) die al snel de leiding nam en die niet meer afstond. Opgejaagd door stalgenoten Mutafawwig onder Frankie Dettori en Modern News onder James Doyle won Storm Damage in een baanrecord zijn vierde ren uit zes starts en vormden samen met zijn stalgenoten het trio van Godolphin dat als eerste over de finish kwam. Een uur eerder won Global Storm onder William Buick de Race Of Future over 2410 meter op gras voor Godolphin.

Appreciated wint de Curlin Stakes

De listed ren de Curlin Stakes over 2000 meter op zand is een van de voorbereidende rennen op de met $ 12 miljoen gedoteerde Dubai World Cup. Er vertrokken 13 paarden, waaronder Salute The Soldier onder Adrie de Vries, van start en het was Appreciated (Acclamation x Wise Investor) die in de laatste tweehonderd meter versnelde en de ren onder jockey Fernando Jara met een halslengte voor Sanad Libya met 3 ¼ lengte daarachter Big Team won.

Hard werken en vechten

Jara vertelt: “We zaten niet in de beste positie en wij werden een beetje uitgeknepen waardoor wij wijd over de baan moesten koersen. Het was hard werken en vechten tegen Sanad Libya die evenmin opgaf maar wij hebben gewonnen”. Salute The Soldier finishte als vijfde en kon in de laatste driehonderd meer koers niet meer versnellen.

Bron: Horses.nl