Lord Glitters wint Ascot Queen Anne Stakes

De openingsdag van Royal Ascot wordt vaak beschouwd als de mooiste dag van vlakkebaan races in het Verenigd Koninkrijk. Met de internationale toppaarden die aan de start verschijnen trekt Royal Ascot ongeveer 300.000 bezoekers in vijf dagen aan, keert 5,5 miljoen pond aan prijzengeld uit in 18 Groupe races waarvan 8 Group I en wordt uitgezonden in meer dan 200 landen.

Ongeveer 400 helikopters landen er en 1.000 limo’s rijden van en naar Royal Ascot. Er zijn 2.400 schoonmakers die vol continue werken in de Royal Ascotweek. Er wordt 16.700 stuks tijdelijke meubilair ingehuurd voor de Royal Meeting. HRH Queen Elizabeth II verschijnt dagelijks om 14.00 uur met genodigden in de Royal Procession in open caleches om iedere dag de Royal Ascot meeting bij te wonen. Gevreesd werd voor overdrukke wegen omdat er sinds gisteravond tot en met zaterdag een treinstaking gaande is die ook het station van Ascot raakt waardoor de bezoekers of met eigen auto’s of met taxi’s naar de renbaan kwamen. Achteraf bleek dat er toch treinverkeer, zij het gematigd, plaatsvond.

Titelprolongatie verkeken

The Queen Anne Stakes wordt gehouden over de klassieke mijl (1.609 meter) en telde 16 deelnemers. Het koersverloop kende nogal wat drama omdat Accidental Agent (de winnaar van vorig jaar die toen alle topfavorieten versloeg) geen vin verroerde toen de startboxdeuren opensprongen en zijn medestrijders wegspurtten. Het paard had er gewoon geen zin en na lang porren door jockey Charlie Bishop besloot hij dan toch maar te vertrekken. De kans om zijn titel te prolongeren was toen al lang verkeken.

Lord Glitters wint na spannende eindstrijd

Het was Lord Glitters (Whipper x Lady Glitters) die zijn strijd van vorig jaar, toen hij als tweede finishte omdat hij te laat begon aan zijn eindspurt, omzette in een overwinning. Lord Glitters liet zijn kwaliteiten al zien afgelopen maart in de Dubai Turf waar hij derde werd achter de Japanse supermerrie Almond Eye. Jockey Danny Tudhope hield Lord Glitters vanaf de start in de achterhoede van het veld en toen het veld zich in tweeën splitste sloeg hij toe.

Boete en tevoetstelling

In een spannende finish met Beat the Bank aan zijn zijde streden beide paarden om de eerste plek en Lord Glitters versloeg Beat the Bank met een neklengte. Voor diens jockey Silvestre de Sousa had die tweede plek een naar gevolg want vanwege het té enthousiast karwatseren werd hij beboet met een tevoetstelling van zeven dagen en een geldsom van 1.050 pond. Derde aankomende was One Master. Al met al een opmerkelijke openingsrace van Royal Ascot.

Royals

HTH Queen Elizabeth II verschijnt dagelijks in de Royal Processie in open caleches. Zij was vandaag echter niet de enige aanwezige royal. De Britse queen werd vergezeld door ZKH Willem Alexander en koningin Maxima.

