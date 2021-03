Lord Glitters wint de Group I de Jebel Hatta

Vandaag op Super Saturday in Dubai, werd ook de Group 1 de Jebel Hatta verreden. De met $260,000 gedoteerde ren over 1.800 meter op gras was de belangrijkte grasren vandaag ter voorbereiding op de Dubai Turf. Danny Tudhope won de race op de achtjarige Lord Glitters.

Het staatshoofd van Dubai, Sheikh Mohammed, was ter plekke op de renbaan van Meydan om te zien hoe zijn en andermans pupillen het er vandaag vanaf brachten.

Sterke overwinning

Er waren elf deelnemers van formaat, waarvan vijf van Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed. De weg naar de finish verliep grillig. Het zag er naar uit dat favoriet Al Suhail onder William Buick de ren voor de sheikh zou gaan binnenhalen, ware het niet dat het paard in de laatste tweehonderd meter koers uitwaaierde over de baan.

Zelfde strategie als De Vries

Jockey Danny Tudhope op de achtjarige Lord Glitters (Whipper x Lady Glitters) profiteerde daarvan en presteerde het onwaarschijnlijke door in de laatste vijftig meter koers toe te slaan. Hij won de ren met een halve lengte vóór Eqtiraan, die met een hoofdlengte de derde aankomende Al Suhail voorbleef. Saillant detail is dat Tudhope op dezelfde wijze koerste als Adrie De Vries 21 januari deed in de Singspiel Stakes op Lord Glitters. Hij won toen die koers won. De Vries reed Lord Glitters in januari omdat Tudhope, de vaste jockey van het paard, een tevoetstelling had. Ook dit keer koerste Tudhope vanuit de achterhoede van het veld. Hij sloeg laat en heel snel toe. Voor het paard was het de tweede Group I nadat hij in 2019 de Queen Anne Stakes van Royal Ascot won. In de Dubai World Cup 2019 werd Lord Glitters derde achter de Japanse supermerrie Almond Eye.

‘Uitkijken naar Dubai Turf’

Tudhope: “Het tempo lag laag en in de laatste driehonderd meter raakte het paard pas echt in de koers. Wij kunnen nu vooruitkijken naar de Dubai Turf, waar ze hopelijk vanaf het begin een goed tempo zullen gaan neerzetten.”

Kwartet voor Godolphin

Voor Sheikh Mohammed’s renstal leverde de Dubai City of Gold over 2.410 meter op gras een kwartet op. Van de zeven deelnemers waren er vier van Godolphin. Die vier versloegen de rest alsof die niet aan de ren deelnamen. Het was de zevenjarige Walton Street (Cape Cross x Brom Felinity) onder William Buick die de ren gemakkelijk met 3,5 lengte won voor Dubai Future, die 4 ¾ lengte stalgenoot Desert Fire voorbleef. Op 1 ¼ lengte daarachter finishte stalgenoot Briljant Light en toe kon er een kop koffie worden gezet.

Op maar liefst 19 ½ lengte “daarachter finishte de vijfde aankomende en vervolgens ruim daarachter de rest. Walton Street evenaarde tevens zijn baanrecord. Buick zei achteraf: “Vorige keer maakte hij al echt indruk op mij en vandaag was hij weer goed, hoewel het tempo van de ren laag was. Hij zou een behoorlijke kans in de Sheema Classic kunnen hebben op 27 maart.”

Bron: Horses.nl