Lord North wint derde keer op rij de 5 miljoen dollar Group 1 Dubai Turf

Favoriet Lord North (Dubawi x Najoum) won onder Frankie Dettori voor de derde opvolgende keer de Dubai Turf, een ren over 1800 meter op de grasbaan van Meydan, die met 5 miljoen dollar wordt gesponsord door DP World.

Dat Lord North won was heel bijzonder gelet op alle tegenstanders van formaat die het paard de afgelopen drie jaar heeft verslagen. Het paard schreef geschiedenis en die prestatie zal de komende jaren niet licht overtroffen worden. Lord North won met ¾ lengte voor Danon Beluga met een hoofdlengte daarachter Nations Pride van Godolphin.

Onwerkelijk

Ook wereldwijde publiekslieveling jockey Frankie Dettori schreef geschiedenis. Hij won deze ren vier keer in zijn carrière en geldt tot nu toe als jockey die tijdens de Group rennen vanaf 1996 te Dubai er 23 heeft gewonnen. De 53-jarige Dettori, die er om bekend staat om na een overwinning uit het zadel te springen, hangt aan het eind van dit jaar zijn laarzen aan de wilgen. “Het is geweldig om één keer te winnen, maar drie keer winnen is echt onwerkelijk. De trainer heeft het geweldig gedaan omdat Lord North een paard is dat vrij gemakkelijk ziek wordt en daarom niet vaak in de rennen zijn optreden maakt. Op stal hebben ze hem voor deze ren klaargestoomd dus alle lof voor hen, ze hebben het geweldig gedaan. En Lord North zelf, wat een ster. Om zo’n paard te mogen berijden is bijzonder”, aldus Dettori.

Bron: Horses.nl