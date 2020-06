Love wint de Qipco 1000 Guineas op haar sloffen

Vandaag waren de driejarige merries voor de Qipco 1000 Guineas over 1600 meter aan de beurt, nadat gisteren de driejarige hengsten de Qipco 2000 Guineas liepen. Love (Galileo x Pikaboo) en Ryan Moore knalden op het laatste moment naar de overwinning. De merrie, die getraind wordt door Aidan O'Brien, kwam met maar liefst 4,5 lengte verschil over de finish.

Cloak Of Spirits dicteerde vanaf de start de ren, maar met nog tweehonderd meter te gaan kwamen Love en Ryan Moore, die de hele race goed in het ritme zaten, door het midden. Ze namen de leiding over en dankzij een ongelofelijke snelheid in de slotfase van de koers won Love met 4 ¼ lengte voor Cloak Of Spirits. Daarachter op een hoofdlengte afstand kwam Quadrilateral en een lengte daarachter de als vierde aankomende Final Song. De start van Raffle Prize verliep weliswaar vlot maar de merrie finishte maar liefst 32 lengten achter Love. Love is de vierde afstammeling van haar beroemde vader die deze ren wint.

Zesde overwinning voor Aidan O’Brien

In het deelnemersveld van 15 was alleen deze merrie afkomstig van de Ierse trainer Aidan O’Brien, die ook wel “the Master of Ballydoyle” genoemd wordt. Inclusief de race van vandaag heeft O’Brien met zijn pupillen deze Group I klassieker al zes keer gewonnen. De ren wordt sinds 1814 verreden.

Team naar Engeland gestuurd

Vanwege de quarantainebeperkingen voor mensen die vanuit Ierland Engeland binnenkomen, heeft O’ Brien een team aan stalpersoneel naar Engeland gestuurd om voor zijn paarden te zorgen tijdens het Qipco Guineas Festival. Het personeel blijft vervolgens in Engeland om de paarden te verzorgen voor de Royal Ascot rennen die over een week plaatsvinden. O’Brien die thuis voor de buis in Ierland de rennen volgde, verklaarde telefonisch dat Love waarschijnlijk volgende maand zal deelnemen in de Investec Oaks te Epsom.

Bron: Horses.nl

Ryan Moore “het is een ongecompliceerde merrie, een typische Galileo. Ze had de controle en won zoals zij dat wilde”