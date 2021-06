Love wint na 300 dagen de Prince Of Wales’s Stakes

De tweede dag van Royal Ascot werd gesierd met de Group I ren de Prince Of Wales’s Stakes over 1800 meter. Met een klein deelnemersveld van uiteindelijk zes paarden, omdat Lord North - de winnaar van vorig jaar - niet startte, was de kwaliteit van het deelnemersveld er niet minder om.

Torenhoge favoriet was Love (Galileo x Pikaboo) van Aidan O’Brien, die vorig jaar haar leeftijdsgenoten met haar overwinningen van de 1000 Guineas, de Oaks en de Yorkshire Oaks haar hielen liet zien en sindsdien 300 dagen op rust ging. Die rust heeft de vierjarige merrie goed gedaan, want onder jockey Ryan Moore won de combinatie van start tot finish de koers.

Strijd

In de laatste vierhonderd meter moest de combinatie de strijd aangaan met Audarya onder jockey William Buick. Buick, die een zweepverbod voor elf dagen en een boete kreeg opgelegd nadat hij gisteren met Reshoun de Ascot Stakes won, begon aan een opmars om het feestje van Love te verstoren, maar Love pareerde die aanval met een echte vechtersmentaliteit en won met ¾ lengte voor Audarya met ¾ lengte daarachter haar stalgenoot Armory. Voor Aidan O’Brien, the Master of Ballydoyle was het de achtste keer dat hij deze Royal Ascot Group I ren won.

Nog meer feest

Er viel nog meer te vieren: Godolphin won met Kemari onder jockey William Buick voor trainer Charlie Appleby de Queen’s Vase en met Real World onder jockey Marco Ghiani voor trainer Saeed bin Suroor de Royal Hunt Cup en kon tevreden op de tweede Royal Ascot dag terugblikken en jockey Frankie Dettori behaalde zijn 75ste Royal Ascot overwinning op Indie Angel voor trainers John en Thady Gosden in de Duke of Cambridge Stakes en voert de lijst van de winnende Royal Ascot jockeys aan.

