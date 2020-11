Lucky Lilac prolongeert haar kroon en wint de Queen Elizabeth II Cup

Op de alternatieve locatie voor de Queen Elizabeth II Cup, in het Japanse Hanshin, was de winst voor Lucky Lilac. Ook in 2019 wist de merrie deze ren te winnen. Lucky Lilac wordt getraind door Mikio Matsunaga en werd gereden door Christophe Lemaire.

Vanwege de renovatie van de renbaan van Kyoto is de 45ste editie van de Group I ren de Queen Elizabeth II Cup over 2200 meter op gras voor driejarige en oudere merries verplaatst naar de renbaan van Hanshin. Deze renbaan heeft, anders dan die van Kyoto, een 100 meter langer traject vanaf de start tot aan de eerste bocht. Daardoor hebben de 18 deelnemers iets meer bewegingsruimte voor het ingaan van die bocht, om vervolgens de koers bergafwaarts te vervolgen en zo’n tweehonderd meter voor het kortere traject naar de finish weer licht bergopwaarts te eindigen.

Drie winnaressen in het veld

Onder de 18 deelnemende merries bevonden zich drie Group I winnaressen waaronder Lucky Lilac, die deze koers vorig jaar pakte en dit jaar de Osaka Hai 2020 won. Ook Loves Only You, de winnares van de Japanse Oaks 2019 die vorig jaar derde werd in deze ren en Normcore, de winnares van de Victoria Mile 2019, deden mee.

Drie maanden rust

Lucky Lilac (Orfevre x Lilacs And Lace) gold als favoriet en die rol maakte de grote vijfjarige kastanjebruine merrie waar. De merrie kent de renbaan waar zij op 5 april j.l. de Osaka Hai over 2000 meter won en zeer indrukwekkend tweede werd in de Longines Hong Kong Vase afgelopen december. De merrie had vanwege een rustperiode van bijna drie maanden niet meer gekoerst en haar training op het trainingscomplex van Ritto ving op 9 oktober j.l. weer aan. Trainer Mikio Matsunaga: “Vorige week hebben wij de merrie een zware training gegeven en zij bewoog goed. Deze week zag zij er goed uit en jockey Christophe Lemaire reed haar voor haar laatste finetuning. Daarbij haalde ze twee paarden die sneller dan haar waren in, zodat Lemaire kon aanvoelen wat de merrie in zich heeft. Deze merrie houdt van een snelle baan.”

Verloop koers

Vertrokken vanuit startbox 18 koerste Lucky Lilac onder de nummer 1 jockey van Japan, Christophe Lemaire, naar 13e positie terwijl Normcore met vijf lengten voor het hele deelnemersveld het tempo bepaalde. Voor het uitkomen van de laatste bocht trok Lemaire de merrie iets naar buiten waardoor zij vijfdik de bocht inging maar op geen enkele manier gehinderd kon worden door de overige deelneemsters. Ogenschijnlijk iets te vroeg versnelde de combinatie en nam de koppositie over om met een halslengte te winnen voor Salacia met een halslengte daarachter de derde aankomende Loves Only You.

Bron: Horses.nl