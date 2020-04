Lucky Lilac steelt de show in The Osaka Hai, Japan

Vandaag stond in Hanshin, Japan, een Group I ren, The Osaka Hai over 2000 meter op gras met een prijzengeld van $ 2,7 miljoen op het programma. Uit de twaalf deelnemers van topniveau was het de vijfjarige merrie Lucly Lilac (Orfevre x Lilacs and Lace) die met de overwinning aan de haal ging. De merrie gold als tweede favoriet nadat zij op 19 november in Tokio de QE II Cup won.

In sommige landen zijn de paardenrennen afgelast, in andere landen gaan zij zonder publiek door. Zo ook in Japan waar een publiek van rond de 80.000 normaal hun favorieten zowat over de finish brult is het sinds eind februari, en dus ook vandaag, weer akelig stil. Alleen de trainers, jockeys en een handjevol eigenaren mochten bij de races aanwezig zijn.

Als een speer

Lucky Lilac vertrok als een speer uit de startbox maar liet de topfavoriet Danon Kingly langs om hem het tempo te laten bepalen en liet zich naar een derde plaats aan de reling terugvallen. Het tempo lag niet hoog en jockey Mirco Demuro hield zowel koploper Danon Kingly als de aan hun buitenkant koersende Chrono Genesis in de gaten want dat waren geduchte tegenstanders. Met nog 200 meter te gaan vond Demuro een gaatje tussen Chrono Genesis en Danon Kingly in en met een neklengte van deze twee. Het is de derde Group I ren die Lucky Lilac in haar carrière op haar naam scheef.

‘Volwassener geworden’

Jockey Demuro vertelde na afloop: “Danon Kingly was behoorlijk sterk in de Nakayama Kinen, dus ik hield vooral hem in het vizier. Lucky Lilac is sinds november sterk verbeterd en volwassener geworden en we hadden het geluk om door een gaatje te kunnen schieten. ”

Trainer Mikio Matsunaga “Nadat de merrie uit het buitenland is teruggekeerd, is zij sterker geworden en is ze 11 kg aangekomen. De merrie is goed genoeg om het tegen hengsten en ruinen op te kunnen nemen en er is duidelijk chemie tussen de merrie en Mirco Demuro.”

Bron: Horses.nl

