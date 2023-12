Lucky Sweynesse overslaanbaar in Longines Hong Kong Sprint 2023

Lucky Sweynesse bewees in de Longines Hong Kong Sprint 2023 opnieuw dat de sprinters uit Hong Kong onverslaanbaar zijn. Met jockey Zac Purton won hij zijn achtste Group-ren dit jaar.

Japan had voor deze ren Jasper Krone en Mad Cool ingevlogen. Zij zouden het gaan opnemen tegen de toppers uit Hong Kong, waaronder topfavorieten Wellington en Lucky Sweynesse. Wellingon won deze ren vorig jaar onder jockey Ryan Moore, die dit jaar weer als ’s werelds beste jockey werd gekroond. Moore reed voor zijn vaste werkgever Aidan O’Brien, die de driejarige Aesop’s Fables van start liet gaan.

Pijnlijk

Veel aandacht ging uit naar de Britse deelnemer Highfield Princess, die maar liefst drie Group rennen in 22 dagen won. Haar trainer John Quinn was afgelopen vrijdag gerustgesteld toen hij zijn pupil het bochtenwerk goed zag voltooien. Dat Hong Kong beste sprinters heeft is bekend, maar dat die zó goed zijn dat ze alle buitenlandse deelnemers gewoonweg het nakijken geven, is op zijn zachts gezegd pijnlijk. Van de tien deelnemers was Highfield Princess met haar zesde plek het beste buitenlandse paard in de ren. Aesop’s Fables finishte teleurstellend als tiende en desgevraagd gaf jockey Ryan Moore aan geen commentaar te willen geven.

Achtste Group overwinning dit jaar

Luckey Sweynesse en Zac Purton werden door het publiek al op voorhand bejubeld in de paddock en nadat de combinatie als eerste over de finish kwam, juichten zij luid. Luckey Sweynesse won dit jaar alleen al zeven Group I en II rennen en in een prachtige tactisch gereden ren door Zac Purton won Lucky Sweynesse zijn achtste Group ren dit jaar. De combinatie finishte voor Lucky With You en de derde aankomende Wellington en maakten het een-twee-drietje voor Hong Kong compleet. “Ik koerste aan de binnenzijde van Victor The Winner en toen James naar binnen uitweek, zat ik een beetje in het gedrang. Omdat Luckey Sweynesse zo snel versnelde, kon ik aan de buitenzijde er langs en liet hem los. Het paard deed wat hij moest doen. Ik hou van hem.”

Over de Longines Hong Kong Sprint

Aanvankelijk was de Longines Hong Kong Sprint een koers over 1000 meter in een rechte lijn op gras. In 1999 werd deze ren aan het vier Group I tellende internationale programma van de Longines Hong Kong International Races toegevoegd. In 2006 werd de afstand verlengd naar 1200 meter mét een bocht en de ren staat inmiddels op de 24e plaats van de top 100 Group I rennen. Longines sponsorde de ren voor het eerst in 2012 en het prijzengeld is thans verhoogd naar ruim 3 miljoen euro.

Grote zorg

De startboxloting is altijd een grote zorg voor de sprinters en men hoopt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan te loten, omdat het slechts 300 meter van de startboxen naar de eerste bocht is. Kortom, de sprint races van Sha Tin zijn verre van gemakkelijk en men verwachtte dat het tempo hoog zou liggen. Een loting in de buitenste box kan echter ook als een uitdaging worden gezien.

