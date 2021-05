Mac Swiney en Empress Josephine domineren Tattersalls Irish Guineas weekend

Dit weekend stond in het teken van de strijd tussen de driejarige hengsten en merries in de Group I rennen van Tattersalls 2000 en 1000 Irish Guineas. De 2000 Guineas was voor Mac Swiney (New Appoach x Halla Na Saoire) onder jockey Rory Cleary. De overwinning in de 1000 Guineas ging naar Empress Josephine (Galileo x Lillie Langtry) gereden door Seamie Heffernan.

De Guineas-rennen zijn wereldwijd een generale repetitie voor driejarigen en met deze rennen wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier zie je welke paarden goed genoeg zijn voor deelname aan de Derby, dé belangrijkste ren in de carrière van een renpaard. Gelet op de zware regenval in de afgelopen dagen en de voorspellingen voor dit weekend was het Ierse rencomité druk aan het vergaderen of zij de rennen vanwege de zware bodemgesteldheid door zouden laten gaan of niet. Op vrijdagmorgen werd alsnog groen licht gegeven en zo kwamen zaterdag elf hengsten en zondag veertien merries aan de start.

2000 Guineas voor Mac Swiney

Van de elf hengsten waren er twee uit de stal van de 79-jarige Jim Bolger afkomstig en de ogen waren vooral gericht op Poetic Flare die op 2 mei de Engelse 2000 Guineas won en zes dagen geleden bovendien de Franse editie. Er vond een stevige strijd richting finish plaats en het scheelde slechts een hoofdlengte of de hengst had deze ren ook op zijn naam geschreven. Het was echter stalgenoot Mac Swiney (New Appoach x Halla Na Saoire) die onder jockey Rory Cleary met een hoofdlengte won. Als derde finishte Van Gogh uit de stal van Aidan O’Brien.

Bolger doet niet onder

Zo werden de door Bolger gefokte paarden eerste en tweede en liet hij zien dat hij niet onderdoet voor de fokimperiums van Godolphin en Coolmore. Bolger: “Mac Swiney houdt van zware ondergrond en zijn training van de afgelopen dagen verliep goed. Ik wilde met de ren van vandaag zeker weten of ik hem mee zou kunnen nemen naar de Epsom Derby, die over twee weken wordt verreden. Poetic Flare heeft een beter baanoppervlak nodig en heeft de afgelopen drie weken heel hard gewerkt. Wij gaan kijken hoe hij zich daarvan herstelt en schrijven hem waarschijnlijk in voor Royal Ascot.” Voor jockey Cleary was het zijn eerste 2000 Guineas overwinning ooit: “Het is nog niet echt ingezonken en ik kan het niet geloven. Bolger is een heer en een ongelofelijke speciale man om mij zo’n paard te laten berijden.” Dat Cleary na de ren vanwege overmatig zweepgebruik voor zes dagen werd geschorst leek de pret voor de dolgelukkige jockey niet te drukken.

1000 Guineas voor Empress Josephine

Van de veertien deelnemende merries namen vader Aidan en diens zoon Joseph O’Brien er zes voor hun rekening. Aidan O’Brien moet hebben gedacht: “Wat Jim Bolger gisteren deed in 2000 Guineas dat kan ik ook.” Hoe dan ook, het werd een-tweetje voor Aidan met de overwinning van Empress Josephine (Galileo x Lillie Langtry) vóór stalgenote Joan Of Arc (Galileo x You’resothrilling). Aidan won deze ren voor de tiende keer en gaat daarmee (alweer) de geschiedenisboeken in. Empress Josephine werd vakkundig en met een grote precisie door jockey Seamie Heffernan naar de finishlijn gestuurd en de combinatie versloeg stalgenote Joan of Arc onder Ryan Moore met een halve hoofdlengte. Derde werd No Speak Alexander.

Bron: Horses.nl