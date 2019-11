Magic Wand wint afsluiter Melbourne Cup Carnival 2019

De toprace van Melbourne Cup Carnival, de met 8 miljoen gedoteerde Lexus Melbourne Cup, kende voor het eerst in tien jaar weer een overwinning voor een Australisch gefokt paard: Vow and Declare. Voor jockey Damien Oliver was Melbourne dit jaar ook een evenement om in de boeken te schrijven. Naast de AAMI Victoria Derby won Oliver afgelopen donderdag ook de met $ 1 miljoen gedoteerde Kennedy Oaks op Miami Bound (Reliable Man x Arapaho Miss).

Het Melbourne Cup Carnival is het grootste race-evenement in Australië. Op de vier racedagen bezochten ruim 276.000 mensen Flemington racecourse en namen 487 paarden deel aan de 37 races met in totaal meer dan $ 27 miljoen aan prijzengeld.

O’Brien en Waller slaan dubbelslag

Ook trainers Danny O’Brien en Chris Waller (Winx) zullen zich de editie van dit jaar nog lang heugen. O’Brien won zowel de Lexus Melbourne Cup als de Kennedy Oaks, terwijl Waller de met $ 2 miljoen gesponsorde Groep 1 Darley Sprint Classic met Nature Strip (Nicconi x Stripeline) won, voor Loving Gaby en In Her Time.

Magic Wand’s eerste Group I overwinning

Het Melbourne Cup Carnival werd vandaag afgesloten met de Seppelt Wines Stakes Day, waarbij de door Aidan O’Brien getrainde vierjarige merrie Magic Wand (Galileo x Prudenzia) haar eerste Group I overwinning binnenhaalde. Dat was de Seppelt Mackinnon Stakes, een met $ 2 miljoen gesponsorde Group 1 ren over 2.000 meter.

Magic Wand eindigde afgelopen dinsdag als 10e in de Lexus Melbourne Cup en bevond zich in haar laatste elf Group I races die zij wereldwijd koerste steeds in het gezelschap van de eerste vijf aankomende paarden. Vandaag was het háár dag. Magic Wand versloeg de Nieuw-Zeelandse ster Melody Belle terwijl de Australische held Hartnell, het immens populaire negenjarige paard van Godolphin dat vandaag zijn afscheidsrace had, als derde eindigde. Magic Wand heeft bewezen dat zij een geweldig renpaard is. Haar trainer Aidan O’Brien en haar eigenaar Coolmore wonnen met Magic Wand tot op heden $ 4,7 miljoen.

Op naar Azië

Het internationale deelnemersveld maakt zich nu op voor de grote koersen in Japan (de Japan Cup op 24 november a.s.) en de Longines Hong Kong International Races op 8 december a.s.

Lees ook: Vow and Declare wint Melbourne Cup

Bron: Horses.nl