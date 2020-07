Magical en Barney Roy winnaars internationale Group I rennen

Twee Group I rennen dicteerden de Europese rensport vandaag: één in Ierland en één in Duitsland. De vijfjarige Magical prolongeerde haar titel in de Tattersalls Gold Cup in Ierland. Barney Roy haalde de Grosser-Dallmayr Preis Bayerisches Zuchtrennen in Duitsland binnen.

De Tattersalls Gold Cup is een Group I ren voor vierjarige en oudere paarden op de renbaan Curragh (Ierland) over 2000 meter en wordt sinds 1962 verreden. De prijzenpot omvat dit jaar € 250.000. Magical won deze race in 2019 en prolongeerde haar titel met gemak.

Niet gedekt

Met zes paarden in deze ren, waarvan er vier getraind worden door Aidan O’Brien en diens zoon Joseph was het deelnemersveld voor deze klassieker mager. Desondanks was het een race van topniveau. De grote favoriet, die ver boven de rest van de deelnemers uitstak, was de vijfjarige merrie Magical (Galileo x Halfway to Heaven). Ze verkeert in topvorm sinds haar overwinning in de Pretty Polly Stakes op 28 juni.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Magical dit jaar niet meer terug in training zou komen en gedekt zou worden door No Nay Never maar O’Brien liet eerder al weten dat de merrie deze winter veel sterker is geworden en daarom terug in training is gebracht. “Magical heeft in de overgang van vier- naar vijfjarige de kracht in haar lichaam ontwikkeld.” De merrie won vandaag gemakkelijk met 2 ¼ lengte voor stal- en trainingsgenoot Sir Dragonet. Twee lengten daarachter kwam Search For Song binnen.

Barney Roy wint voor Godolphin de in Beieren

De Grosser-Dallmayr Preis Bayerisches Zuchtrennen voor driejarige en oudere paarden over 2.000 meter was gedoteerd met € 77.500,00 en kende een deelnemersveld van zeven paarden. Grote favoriet was de door Charlie Appleby’s voor Godolphin getrainde zesjarige Barney Roy (Excelebration x Alina) met diens vaste jockey William Buick in het zadel.

Barney Roy won de Group I St James’s Palace Stakes in 2017 over 1.600 meter op Royal Ascot en met gemak in januari van dit jaar de Group II ren Al Rashidiya en de Jebel Hatta begin maart in Dubai. De ruin gold als één van de favorieten voor de Group I Dubai Turf die vanwege Covid-19 werd geannuleerd.

De lokale concurrentie leek te komen van de door Peter Shiergen getrainde Durance met Lukas Defozier in het zadel en van Quest The Moon van trainster Sarah Steinberg met Rene Piechulek aan boord. De Nederlandse topjockey Adrie de Vries werd door Joseph O’Brien geboekt om de vierjarige Patrick Sarsfield (Australia x Ultra Appeal) te rijden. Dit paard won zijn zijn laatste vier starts in Ierland.

De baan in München was door de hevige regen zwaar geworden en de gisteren uit Engeland ingevlogen Barney Roy moest er bij de finish nog even aan trekken. Maar hij won met een neklengte voor Quest the Moon met 1 ¾ lengte daarachter Patrick Sarsfield onder Adrie de Vries.

