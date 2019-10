Magical laat haar magie zien in Qipco Champion Stakes

Het was gisteren de Qipco Champions Day op Ascot. Deze dag met vier Group I en twee Group II rennen met een prijzenpot van 4,2 miljoen pond sloot het seizoen van de vlakkebaan races in Engeland af. Een van de highlights was de Group I ren Qipco Champion Stakes ren over 2000 meter. Topfavoriet Magical (Galileo x Halfway to Heaven) won de race met ¾ lengte voorsprong.

Veel van de negen deelnemers in Qipco Champion Stakes hadden al in eerdere grote Engelse, Ierse en Franse koersen tegen elkaar gestreden en de trainers wisten wat zij van hun pupillen konden verwachten. Topfavoriet was de vierjarige merrie Magical (Galileo x Halfway to Heaven) die op 15 september j.l. de Qipco Irish Champion Stakes won. Gisteren voegde de merrie de Engelse versie daaraan toe.

Magische Magical

Magical liet in de koers al haar magie zien. De merrie was onlangs nog vijfde in de Arc en in vijf races tegen haar grootste rivale Enable liep kon ze (nog) niet winnen. Op Ascot lukte alles gisteren. Volgens trainer Aidan O’Brien is de volbloed zijn ultieme renpaard: “Magical heeft een afstamming en een prestatie om jaloers op te zijn. De merrie is niets te veel en als je haar vraagt om te versnellen of wat dan ook, dan geeft zij altijd alles.”

De droom van iedere trainer en jockey

Met zoon Donnacha in het zadel, keek O’Brien met trots naar de race en de huldiging toe. Donnacha: “Het voelde niet of Magical vandaag op topsnelheid koerste maar zij is de droom van iedere trainer en jockey. Ik rijd haar thuis (Ballydoyle) iedere dag in de training en ken haar door en door. Dat ik haar vandaag in de koers reed, was omdat Ryan Moore naar Australië was gevlogen om Ten Sovereigns in The Everest te rijden. Wij koersten vanaf de start achter Regal Reality in een tweede positie. Toen ik Magical halverwege de laatste rechte lijn naar de finish vroeg om te versnellen, liet ze zien wat zij in zich heeft.”

¾ lengte voor Addeybb

Magical won met ¾ lengte voor Addeybb, wiens team erg verheugd was over deze tweede plaats, en de derde aankomende Japanse Deirdre. Net als Addeybb was Deirdre vandaag niet snel genoeg om Magical in te halen maar ook het team rond Deirdre was verheugd over hun derde plaats. Trainer Mitsuru Hashida en diens zoon Yoshi: “Deirdre is zo’n stoer paard en wij zijn enorm trots op haar. Ons hele team houdt van Groot-Brittannië en Britse races. Het is erg speciaal en elke race heeft ons onvergetelijke herinneringen en ervaring gegeven!”

Naar Santa Anita

Voor Magical leiden alle wegen op dit moment naar Californië en in het bijzonder naar Santa Anita waar zij hoogstwaarschijnlijk begin november in de Breeders Cup Fillies & Mares zal een starten. Voor Deirdre zou er in december een reis naar Hong Kong op de agenda kunnen staan voor de Longines Hong Kong International Races.

